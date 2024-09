StarCraft: Remastered і StarCraft 2 Campaign Collection поповнять каталог Game Pass у листопаді

Філ Спенсер оголосив, що 5 листопада користувачі тарифів PC Game Pass та Game Pass Ultimate отримають доступ до StarCraft: Remastered та StarCraft 2: Campaign Collection.

StarCraft: Remastered — це оновлена версія легендарної стратегії від Blizzard, яка вийшла 1998 року. Перевидання побачило світ у серпні 2017 року та містить доповнення Brood War.

StarCraft 2: Campaign Collection пропонує гравцям понад 70 місій із трьох частин трилогії: Wings of Liberty, Heart of the Swarm та Legacy of the Void. Колекція також містить доповнення Nova Covert Ops.

StarCraft — культова серія стратегій у реальному часі, дія якої розгортається в далекому майбутньому сектора Копрулу. У центрі сюжету — протистояння трьох унікальних рас: людей-терранів, рою зергів та високотехнологічних протосів. Кожна фракція має власні унікальні юніти та тактики, що забезпечує глибину геймплею та різноманітність стратегій. Завдяки динамічному ігровому процесу, захопливому всесвіту та напруженому сюжету StarCraft став еталоном жанру RTS.

Онлайн-курс “Фінансовий аналіз. Junior+” від Laba. Навчіться інтерпретувати, бачити тенденції та закономірності серед великого масиву фінансових даних та робити точні прогнози. . Детальніше про курс

Джерело: IGN