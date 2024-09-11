Xbox запустила тариф Game Pass Standard за $15 — без Starfield, Diablo IV та інших хітів

Понад 40 раніше доступних ігор перейшли в тариф Game Pass Ultimate.
Microsoft впровадила новий тариф Xbox Game Pass Standard, який замінив попередню підписку Xbox Game Pass for Console. Ціна нового тарифу становить $14,99 на місяць. Однак, за інформацією Eurogamer, крім втрати доступу до нових релізів у день їхнього виходу, передплатники Standard також не зможуть грати в деякі з найпопулярніших ігор, які раніше були доступні в каталозі Game Pass.
Серед найпомітніших відсутніх ігор у новому тарифі — Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo 4, Starfield та Senua’s Saga: Hellblade 2. Крім того, з каталогу зникли менш відомі, але цікаві проєкти, такі як Still Wakes the Deep, Another Crab’s Treasure, Botany Manor і Flintlock: The Siege of Dawn. Порівняти списки ігор, доступні для різних тарифів, можна на сторінці Game Pass. Тариф Standard має 370 ігор, а Ultimate — 508.
Також у новому тарифі Standard немає підтримки EA Play, тож гравці втрачають доступ до колекції ігор цього популярного видавця.
Компанія Microsoft пояснила, що нові релізи можуть з’являтися в тарифі Standard через «12 місяців або більше» після їхнього виходу на Game Pass Ultimate.
Варто зазначити, що максимальний період, на який можна оформити передплату, тепер становить 13 місяців. Оновлений список доступних тарифів Game Pass з новими цінами має такий вигляд:
- Xbox Game Pass Core: $9.99 на місяць, понад 25 ігор, можливість онлайн гри, спеціальні акції/знижки
- Xbox Game Pass Standard: $14,99 на місяць, сотні ігор, можливість онлайн гри та спеціальні акції й знижки
- PC Game Pass: 230 грн на місяць, сотні ігор, ігри у день релізу, EA Play та спеціальні акції й знижки
- Xbox Game Pass Ultimate: $19.99 на місяць, з сотнями ігор, іграми у день релізу, EA Play, можливістю онлайн гри, а також акціями, знижками та ін.
Нагадаємо, Xbox заблокувала придбання ігор для українців через Туреччину.
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