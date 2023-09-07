Новини Ігри 07.09.2023 о 08:00

Starfield пройшли до релізу 6 вересня та повернули гроші за гру – Steam не вважає ранній доступ повноцінним запуском

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Як відомо, покупці Starfield Premium Edition та Constellation Edition мали можливість запустити гру від самого початку вересня, не чикаючи загального релізу 6 числа. За цей час декотрі з них змогли пройти гру та… повернути гроші. Це було можливо протягом лише п’яти днів – з 1 по 6 вересня, незалежно від кількості годин у грі.

Річ у тому, що політика Steam не вважає ранній доступ (early access) повноцінним запуском гри. Дата релізу Starfield – саме 6 вересня. До цього часу можна було грати скільки завгодно годин та все ж отримати рефанд. Правило Steam про максимальні дві години у грі у такому випадку не працює.

Виявляється, багато користувачів Steam не знали про таку особливість сервісу та були здивовані, коли почули про прецедент повернення грошей на форумі. 5 серпня користувач Silly Sausage написав, що повернув гру після того, як провів у ній 27 годин.

Starfield

Йому не сподобалося, що на відеокарті NVIDIA RTX 3060 Ti з 32 Гб оперативної пам’яті у роздільній здатності 1080p гра демонструвала лише 40 FPS, незалежно від графічних налаштувань. Як виявилося, досить багато людей повернули таким чином гроші за гру. Реакцію деяких коментаторів можна описати класичною фразою:

«А що, так можна було?»

До речі, про технічний стан. У багатьох учасників обговорення Starfield працював набагато краще з у конфігураціях, близьких до наведеного прикладу. Вочевидь, на це впливає процесор, накопичувач даних чи якісь інші фактори. Так чи інакше, але пройти гру, а потім здати назад у Steam більше не вийде.

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Starfield пройшли до релізу 6 вересня та повернули гроші за гру – Steam не вважає ранній доступ повноцінним запуском
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Джерело: Steam

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