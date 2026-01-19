ЦОД споживатимуть 70% пам’яті у 2026 році: дефіцит вдарить по авто й електроніці

ЦОД / Depositphotos

Технологічні ЗМІ вже кілька місяців б’ють на сполох через нестачу оперативної пам’яті, SSD і жорстких дисків. Головний драйвер проблеми — вибуховий попит на ШІ. Згідно з новим звітом, у 2026 році дата-центри споживатимуть до 70% усієї пам’яті, яку виробляють у світі. Ситуація швидко змінюється. Про це свідчить матеріал The Wall Street Journal, який докладно описує, наскільки критичним став дефіцит пам’яті і як його наслідки поширяться далеко за межі ІТ-індустрії.

WSJ попереджає, що експоненційне зростання попиту на пам’ять майже гарантовано вдарить по автомобільній галузі, телевізорах і споживчій електроніці. Видання навіть порівнює ситуацію в автопромі із затримками виробництва часів Covid — досвідом, який галузь добре пам’ятає.

Хоча автомобілі та більшість побутових пристроїв використовують відносно старі типи пам’яті, виробники RAM уже скоротили або повністю згорнули випуск застарілих чипів. Аналітик Counterpoint Research MS Hwang описує ситуацію без прикрас: “треба купувати квиток на літак і прямо зараз вибивати квоти у виробників”. За його словами, виробничі потужності на 2028 рік уже розпродані, не кажучи про поточний рік.

Оперативну пам’ять сьогодні використовують майже всюди. Через це навіть телевізори, Bluetooth-колонки, приставки, “розумні” холодильники та інша техніка можуть суттєво подорожчати. Маржа в цих сегментах мінімальна, і різке зростання ціни одного ключового компонента означає або збитки для виробників, або перекладання витрат на покупців — за умови, що пам’ять узагалі вдасться купити.

На відміну від звичних коливань цін на компоненти, цього разу проблема не виглядає тимчасовою. Hwang прогнозує, що RAM може становити до 10% вартості більшості електроніки і до 30% собівартості смартфонів.

IDC уже оновила прогноз на 2026 рік: продажі смартфонів можуть впасти на 5%, ПК — на 9%. Компанія називає поточну ситуацію “постійним перерозподілом” виробничих потужностей на користь ШІ-дата-центрів. Аналітик TrendForce Авріл Ву погоджується:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Я стежу за ринком пам’яті майже 20 років, і цього разу все справді інакше… Це найбожевільніший період за весь час”.

Джерело: tomshardware