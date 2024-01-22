Стартап ШІ-дубляжу ElevenLabs отримав ще $80 млн і статус «‎єдинорога»

Нині компанію оцінюють в $1 мільярд єдиноріг (Unicorn) в економіці — компанія-стартап, яка отримала ринкову оцінку вартості в розмірі понад 1 млрд доларів США. — у порівнянні зі $100 млн у червні торік.

Загальна сума зібраних в інвесторів коштів — $101 млн (з них $80 млн — в межах нещодавнього раунду серії B, очолюваного зокрема такими відомими інвесторами, як фонд Andreessen Horowitz, ексгендиректор GitHub Нат Фрідман і підприємець Деніел Гросс).

За словами гендиректора стартапу Маті Станішевські, гроші будуть спрямовані на розробку продукту, розширення інфраструктури та команди ElevenLabs, дослідження штучного інтелекту та «посилення заходів безпеки для забезпечення відповідального та етичного розвитку технології штучного інтелекту».

ElevenLabs, заснована у 2022 році колишнім інженером з машинного навчання Google Пьотром Дабковські та колишнім стратегом із розгортання Palantir Technologies Маті Станішевські, пропонує послуги клонування голосу, що дозволяють користувачам генерувати аудіо за допомогою нейромереж на основі завантажених зразків тривалістю кілька хвилин. Одна з функцій сервісу також дозволяє перекладати голос на аудіо більш ніж 20 різними мовами, включаючи українську, хінді, португальську, іспанську, японську, польську та арабську.

За словами Станішевські та Дабковські, який виріс у Польщі, на створення сервісу їх надихнув «поганий дубляж американських фільмів».

Серед найближчих планів — запуск нової функції студії дубляжу з інструментами для створення стенограм і перекладів, а також мобільного застосунку за передплатою, який озвучує сторінки вебсайтів за допомогою голосів ElevenLabs.

До переліку перших клієнтів ElevenLabs увійшов шведський розробник відеоігор Paradox Interactive (останні проєкти — Cities: Skylines 2 та Stellaris), а також видання The Washington Post. Нині сервіс використовують співробітники понад 41% компаній зі списку Fortune 500 Fortune 500 — щорічний список, що складається та публікується в американському журналі Fortune. До списку входять 500 найбільших американських корпорацій впорядкованих за валовим доходом. — і, за словами Станішевські, якщо оцінити усі проєкти користувачів як один аудіофайл, то він отримає тривалість у 100 років.

Хоча цілком позитивним запуск сервісу не був — технологією у відкритому доступі одразу скористалися інтернет-троллі, які поширювали у соцмережах фейкові голоси знаменитостей, що говорили образливі речі, оголошували війни чи цитували Гітлера.

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ElevenLabs також зазнала критики з боку акторів дубляжу, які стверджували, що компанія використовує зразки їхніх голосів без їхньої згоди. Водночас такі претензії звучать і в сторону інших стартапів, які пропонують послуги ШІ-дубляжу — хоча, наприклад, Replica Studios, головний конкурент ElevenLabs, нещодавно підписала угоду з SAG-AFTRA на створення та ліцензування цифрових копій голосів членів профспілки акторів.

Джерело: TechCrunch

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