Профспілка акторів SAG-AFTRA уклала угоду з Replica Studios — для ліцензування ШІ-дубляжу в відеоіграх

Угода дозволить ігровим студіям використовувати «‎цифрові версії» голосів акторів за їх попередньої згоди.

Виконавчий директор SAG-AFTRA Дункан Крабтрі-Айрланд сказав, що умови домовленості включають інформовану згоду на використання штучного інтелекту для створення цифрових копій голосу, а також вимоги щодо їх подальшого безпечного зберігання.

«Це еволюційний крок вперед. Технологію ШІ ми не можемо заблокувати чи зупинити», — додав він.

Штучний інтелект став однією з головних причин, які спонукали сценаристів, а згодом й акторів, вийти на страйки в Голлівуді у 2023 році. Зрештою SAG-AFTRA уклала угоду з великим студіями, що встановили вимоги щодо використання ШІ для копіювання образів акторів. Угода не забороняла студіям створювати за допомогою технології «синтетичних» акторів, не схожих на реальних виконавців.

Нині SAG-AFTRA веде подібні перемовини з коаліцією великих студій відеоігор і вже проголосувала за дозвіл на страйк. Крабтрі-Айрланд сказав, що угода з Replica Studios може допомогти стимулювати ці дискусії:

«Сподіваюся, що компанії, які займаються відеоіграми, сприймуть це як поштовх у переговорах».

Replica Studios запустила свою платформу штучного інтелекту у 2019 році, і почала продавати синтезовані ШІ та «‎етично ліцензовані» голоси зі своєї бібліотеки розробникам відеоігор. Торік компанія анонсувала нову ітерацію «розумних NPC» — неігрових персонажів, які можуть використовувати OpenAI або інші мовні моделі для взаємодії з гравцями.

Крабтрі-Айрланд також заявив, що угода з Replica Studios відкриє «‎нові можливості працевлаштування» для акторів дубляжу, які хочуть ліцензувати свій голос для використання у відеоіграх.

Угода стосується лише «цифрових копій» — використання штучного інтелекту для відтворення голосу справжнього виконавця, живого чи мертвого; і не поширюється на навчання ШІ для створення синтетичних записів.

Джерело: Variety

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