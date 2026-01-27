Новини Технології 27.01.2026 comment views icon

Стартап створив оптичний процесор, удесятеро потужніший за NVIDIA Vera Rubin та у 10 000 разів менший за сучасні чипи

Андрій Русанов

Процесор Tulkas T100 / Neurophos

Компанія Neurophos, підтримувана фондом Білла Гейтса, стверджує, що розробила оптичний процесор (OPU), котрий значно перевершує наявні комп’ютери в обчисленнях FP4 / INT4.


Розробник чипів штучного інтелекту з Остіну (Техас, США) заявляє, що її чип на порядок потужніший (470 PFLOPS) за найновіший суперкомп’ютер NVIDIA Vera Rubin NVL72 за споживання аналогічної кількості енергії. Як повідомляє The Register, компанія досягає цього завдяки використанню великої матриці та значно вищої тактової частоти.

За словами голови Neurophos Патріка Боуена, “на чипі є один фотонний датчик розміром 1000 на 1000”. Це приблизно в 15 разів більше, ніж звичайна матриця 256 x 256, яка використовується в більшості графічних процесорів, що використовуються для обчислень ШІ. Попри це, компанії вдалося зробити оптичний транзистор приблизно в 10 000 разів меншим, ніж доступні наразі. “Ви просто не можете вмістити їх достатньо на чипі, щоб отримати щільність обчислень, яка віддалено конкурує з цифровими CMOS сьогодні”, — зауважив генеральний директор.

Прискорювач першого покоління матиме “оптичний еквівалент” одного тензорного ядра розміром близько 25 мм². Для порівняння, Vera Rubin від NVIDIA має 576 тензорних ядер, але різниця полягає в тому, як Neurophos використовує фотонний кристал. Крім більшого розміру матриці, перший операційний процесор стартапу Tulkas T100 працюватиме на частоті 56 ГГц — набагато вище, ніж світовий рекорд 9,1 ГГц, досягнутий на Intel Core i9-14900KF, та тактова частота 2,6 ГГц у RTX Pro 6000. Це дозволяє йому перевершити решту процесорів.


Neurophos стверджує, що оптичний процесор створений з використанням наявних технологій виготовлення напівпровідників. Тому потенційно можливо залучити фабрики Intel або TSMC для його масового виробництва. Процесори все ще перебувають на стадії тестування і не очікуються як серійний продукт до 2028 року. Компанії також необхідно розв’язати такі проблеми, як потреба у величезній кількості векторних процесорів та статичної пам’яті (SRAM).

