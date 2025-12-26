NVIDIA спробувала техпроцес Intel 18A і їй не сподобалося

NVIDIA протестувала вузол Intel 18A, але не погодилася на перехід до Intel Foundry

За даними Reuters, компанія NVIDIA вивчала можливість використання виробничого техпроцесу Intel Foundry з нормами 18A, однак зрештою не стала переходити до масового випуску чипів на цій платформі. Як зазначає агентство, “NVIDIA нещодавно протестувала, чи зможе виробляти свої чипи з використанням виробничого процесу Intel, відомого як 18A, але зупинила подальший рух у цьому напрямку, повідомили двоє людей, обізнаних із ситуацією. NVIDIA не відповіла на запит щодо коментаря”.

Такий крок не обов’язково свідчить про проблеми Intel Foundry. Раніше багато потенційних клієнтів уже зверталися до Intel, щоб оцінити можливості техпроцесу 18A. Для розробників напівпровідників це стандартна практика — порівнювати альтернативи конкурентам TSMC перед тим, як резервувати додаткові виробничі потужності.

Наразі техпроцес 18A сприймають насамперед як рішення для внутрішніх продуктів Intel. Хоча свого часу Intel навіть розглядала відмову від цього техпроцесу. Водночас майбутні варіанти — 18A-P та 18A-PT — мають залучити зовнішніх замовників і розглядаються як довгострокові продукти Intel Foundry. Паралельно Intel активно розвиває техпроцес 14A, який стає ключовим для контрактного виробництва компанії. Його реліз запланували на 2027 рік.

Intel уже співпрацює з клієнтами на етапі проєктування 14A, а потенційні партнери оцінюють, наскільки ця технологія відповідає їхнім вимогам. За відгуками перших клієнтів, прогрес розробки викликає високу задоволеність, а сам вузол 14A називають справді конкурентоспроможним.

Починаючи з 2026 року, очікується поступова реалізація партнерства Intel і NVIDIA, про яке стало відомо в середині вересня. Воно передбачає інтеграцію відеокарт NVIDIA RTX у x86-системи-на-кристалі Intel. Поки що незрозуміло, чи охоплюватиме ця співпраця послуги контрактного виробництва, однак наразі угода між компаніями зосереджена виключно на постачанні готових продуктів.

Коли Intel випустить версію 14A 0.5 PDK, можна очікувати нові відгуки від потенційних клієнтів Intel Foundry. Основна увага ринку зосереджена на дебюті техпроцесу 14A у 2027 році, а також на рішеннях 18A-P і 18A-PT для більш спеціалізованих сценаріїв застосування.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: techpowerup