Статистика Steam не відображає реальної популярності гри, — розробник Test Drive з онлайном 288 гравців

Test Drive Unlimited: Solar Crown / Nacon

Розробник Test Drive критикує тих, хто оцінює успіх гри лише за статистикою Steam. Його засмучує те, як насправді дані викривляються.

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Студія Nacon прокоментувала заяви щодо Test Drive Unlimited: Solar Crown та слабких показників активності в Steam. За останні 24 години, за даними SteamDB, в онлайні було лише 288 людей, а на момент написання новини всього 47. При цьому максимальна пікова активність склала трохи більше 5 тис. гравців. Але один із розробників Себастьян Ваксін каже: статистика з цієї платформи — далеко не повна картина.

«Багато гравців стежать за статистикою Steam, бо це єдині доступні дані. Але спільнота Test Drive Unlimited у Steam — не найбільша, і різниця може бути дуже значною порівняно з PS5, яка є найактивнішою платформою для нашої гри. Тож ми розуміємо, що люди орієнтуються на Steam, бо інших цифр немає, але повірте — це зовсім не репрезентативно», — каже розробник.

Це, до речі, класична ситуація для ігрової індустрії. Продажі або кількість гравців зазвичай не розкривають, тож усі орієнтуються на SteamDB чи Steam Charts. А ці сервіси показують лише активність на ПК. Тому якщо гра «просіла» в Steam — з’являються висновки, що вона провалилася взагалі. Хоча насправді онлайн може бути вищим на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch тощо.

Наприклад, ми розібралися з тим, скільки гравців Test Drive Unlimited: Solar зараз активні в Steam. Але ми нічого не знаємо про консольну аудиторію — зокрема на PS5, яку Nacon вважає основною. Ваксін не став казати цифри по інших платформах — що лише підтверджує: повна статистика лишається за лаштунками. І ще додає скептицизму до його слів.

Питань стає дедалі більше, якщо просто зайти на сторінку гри в Steam. Там користувача зустрічають рецензії про гру — лише 37% з них позитивні з майже 5 тисяч відгуків. Напевно і тут Nacon вигадала б, як викрутити оцінки в те, що кілька тисяч людей — лише невелика частина аудиторії.

Отже, статистика Steam — це швидко і зручно, але не завжди показово. Бувають інші приклади викривлення даних. Наприклад, Ubisoft свого часу розкрила, що в Assasin Creed Shadows зіграли 3 млн людей, але нічого не сказала про продажі. Тут ще справа в Game Pass, де не треба купувати копію гри, якщо вона є в бібліотеці. Загалом для більшості гравців точна статистика щодо онлайну та продажів залишиться прихованою, оскільки від цього залежить і репутація студії, і вартість акцій, і довіра інвесторів.

Джерело: Push Square