Статистика Steam не відображає реальної популярності гри, — розробник Test Drive з онлайном 288 гравців

Розробник Test Drive критикує тих, хто оцінює успіх гри лише за статистикою Steam. Його засмучує те, як насправді дані викривляються.
Студія Nacon прокоментувала заяви щодо Test Drive Unlimited: Solar Crown та слабких показників активності в Steam. За останні 24 години, за даними SteamDB, в онлайні було лише 288 людей, а на момент написання новини всього 47. При цьому максимальна пікова активність склала трохи більше 5 тис. гравців. Але один із розробників Себастьян Ваксін каже: статистика з цієї платформи — далеко не повна картина.
«Багато гравців стежать за статистикою Steam, бо це єдині доступні дані. Але спільнота Test Drive Unlimited у Steam — не найбільша, і різниця може бути дуже значною порівняно з PS5, яка є найактивнішою платформою для нашої гри. Тож ми розуміємо, що люди орієнтуються на Steam, бо інших цифр немає, але повірте — це зовсім не репрезентативно», — каже розробник.
Це, до речі, класична ситуація для ігрової індустрії. Продажі або кількість гравців зазвичай не розкривають, тож усі орієнтуються на SteamDB чи Steam Charts. А ці сервіси показують лише активність на ПК. Тому якщо гра «просіла» в Steam — з’являються висновки, що вона провалилася взагалі. Хоча насправді онлайн може бути вищим на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch тощо.
Наприклад, ми розібралися з тим, скільки гравців Test Drive Unlimited: Solar зараз активні в Steam. Але ми нічого не знаємо про консольну аудиторію — зокрема на PS5, яку Nacon вважає основною. Ваксін не став казати цифри по інших платформах — що лише підтверджує: повна статистика лишається за лаштунками. І ще додає скептицизму до його слів.
Питань стає дедалі більше, якщо просто зайти на сторінку гри в Steam. Там користувача зустрічають рецензії про гру — лише 37% з них позитивні з майже 5 тисяч відгуків. Напевно і тут Nacon вигадала б, як викрутити оцінки в те, що кілька тисяч людей — лише невелика частина аудиторії.
Отже, статистика Steam — це швидко і зручно, але не завжди показово. Бувають інші приклади викривлення даних. Наприклад, Ubisoft свого часу розкрила, що в Assasin Creed Shadows зіграли 3 млн людей, але нічого не сказала про продажі. Тут ще справа в Game Pass, де не треба купувати копію гри, якщо вона є в бібліотеці. Загалом для більшості гравців точна статистика щодо онлайну та продажів залишиться прихованою, оскільки від цього залежить і репутація студії, і вартість акцій, і довіра інвесторів.
Джерело: Push Square
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