Новини Пристрої 21.08.2025 comment views icon

Steam Machine повертається: консоль Valve Fremont з’явилася у Geekbench

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Steam Machine повертається: консоль Valve Fremont з’явилася у Geekbench

В мережі вже давно ходять чутки, що Valve таємно розробляє новий пристрій зі SteamOS під кодовою назвою Fremont, який може бути ігровою консоллю або телевізійною ігровою приставкою, подібною до скасованої Steambox. Користувач X з ніком SaddyItsDadley виявив, схоже, перші результати тестування цього міфічного пристрою Fremont, який працює на процесорі AMD.

Отже, Valve справді готує новий пристрій під кодовою назвою Fremont. Він вже знаходиться на такому рівні готовності, що пройшов тестування в Geekbench. Схоже, після успіху Steam Deck компанія вирішила розширити перелік своїх ігрових пристроїв. На відміну від минулої спроби зі Steam Machines, зараз ситуація змінилася. SteamOS суттєво подорослішала й здатна забезпечувати продуктивність, яка часто не поступається Windows. Це дає Valve підґрунтя для агресивнішого просування альтернативних ігрових платформ.

Steam Machine повертається: консоль Valve Fremont з’явилася у Geekbench
Тести продуктивності Valve Fremont / Geekbench

За даними Geekbench, ігровий пристрій Fremont заснований на APU AMD Hawk Point (серія Ryzen 8040 або Ryzen 200), що має ядра Zen 4 і графіку Radeon 780M з 12 обчислювальними блоками RDNA3. Проте в цьому випадку помічено не стандартний варіант APU, а кастомне рішення. У JSON-звіті згадується Radeon RX 7600, і саме настільний варіант, а не мобільний 7600M. Це графічний процесор класу Navi 33 з 32 обчислювальними блоками RDNA3 (2048 ядер), 128-бітною шиною пам’яті та 8 ГБ GDDR6. Важливо, що Geekbench не знайшов слідів інтегрованої 780M, що може означати створення AMD спеціального APU з шістьма ядрами Zen 4 та дискретною графікою на базі RX 7600. Отже, можна припустити, що мова йде не про портативний пристрій, а стаціонарну ігрову телевізійну приставку.

Steam Machine повертається: консоль Valve Fremont з’явилася у Geekbench

Цей підхід комбінації обчислювальних блоків нагадує концепцію Strix Halo, де CPU та GPU об’єднані в одному пакеті. І хоча архітектурно Fremont поки що не переходить на Zen 5 або RDNA 3.5, для ігрової продуктивності це не критично. Steam Deck уже показала, що правильний баланс енергоефективності й оптимізації може дозволяти менш потужному “на папері” обладнанню перевершувати очікування.

Зіставлення з попереднім поколінням ігрових пристроїв Valve показує значний прогрес. Hawk Point — це суттєвий крок уперед порівняно з чипом Van Gogh, який стоїть у Steam Deck OLED. Hawk Point пропонує 6 ядер і 12 потоків, що на 50% більше, ніж у Van Gogh. Також відчутно зросли тактові частоти: базова частота — 3,2 ГГц, у бусті — до 4,8 ГГц. Для порівняння, Van Gogh працював у діапазоні від 2,4 до 3,5 ГГц. Це виводить Fremont на рівень продуктивності, близький до настільного Core i3-13100F.

Steam Machine повертається: консоль Valve Fremont з’явилася у Geekbench
Характеристики Valve Fremont / videocardz

Geekbench-тести також показали майже дворазовий приріст продуктивності в одно- та багатопотокових задачах порівняно з Galileo. Ймовірно, використовувався середньорівневий мобільний процесор Ryzen 5 8540U, добре відомий у ноутбуках завдяки поєднанню швидкодії та енергоефективності. Водночас у Fremont використовується Windows 11 Pro, що свідчить про статус інженерного зразка й не остаточність характеристик.

Джерело: videocardz, tomshardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Наліпка в чаті Steam «зʼїла» місячний ліміт інтернету геймера менш ніж за 5 хвилин
«Знищення грошей та часу»: Гейб Ньюелл з Valve розкритикував бізнес-модель «спочатку презентація, а потім думати, як втілити»
S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam
В Steam триває розпродаж ізометричних ігор — Disco Elysium, Wasteland та інші зі знижками до -90%
Steam навчився показувати, скільки кадрів у грі справжні, а скільки — згенеровані
У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%
Легендарний степлер-вбивцю Switch 2 продають за понад $200 000 — з ним подарують труси
Творець Valve Гейб Ньюелл про еру ШІ як технологічний перехід: «Є багато людей, які досягли успіху просто тому, що були першими»
Steam безплатно віддає кооператив з 92% схвальних відгуків
У Steam масово продають крадені інді-ігри — один з користувачів пропонує понад 70 «нових» релізів
Користувачі Nintendo Switch 2 скаржаться на HDMI у режимі докстанції та знаходять рішення
Microsoft портує ігри першої Xbox та 360 у хмару, на сучасні консолі та ПК (з покращенням), — інсайдер
Модерка створила прозорий Game Boy Color з прозорою материнською платою
Nintendo обмежила USB-C на Switch 2 та її сумісність зі сторонніми докстанціями
Власник Switch 2 отримав бан від Nintendo за гру із «вживаними картриджами» з першої консолі
У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%
У Steam стартував великий літній розпродаж — Hollow Knight, Ghost of Tsushima та інші зі знижками до -95%
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Steam хаотично видаляє моди через скарги тролів
Nintendo почала блокувати Switch 2 за «сумнівні» нікнейми
Як перетворити Nintendo Switch Lite на консоль для великого екрана: ентузіасти додали OLED-дисплей та HDMI-вихід
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати