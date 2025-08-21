Steam Machine повертається: консоль Valve Fremont з’явилася у Geekbench

В мережі вже давно ходять чутки, що Valve таємно розробляє новий пристрій зі SteamOS під кодовою назвою Fremont, який може бути ігровою консоллю або телевізійною ігровою приставкою, подібною до скасованої Steambox. Користувач X з ніком SaddyItsDadley виявив, схоже, перші результати тестування цього міфічного пристрою Fremont, який працює на процесорі AMD.

Отже, Valve справді готує новий пристрій під кодовою назвою Fremont. Він вже знаходиться на такому рівні готовності, що пройшов тестування в Geekbench. Схоже, після успіху Steam Deck компанія вирішила розширити перелік своїх ігрових пристроїв. На відміну від минулої спроби зі Steam Machines, зараз ситуація змінилася. SteamOS суттєво подорослішала й здатна забезпечувати продуктивність, яка часто не поступається Windows. Це дає Valve підґрунтя для агресивнішого просування альтернативних ігрових платформ.

За даними Geekbench, ігровий пристрій Fremont заснований на APU AMD Hawk Point (серія Ryzen 8040 або Ryzen 200), що має ядра Zen 4 і графіку Radeon 780M з 12 обчислювальними блоками RDNA3. Проте в цьому випадку помічено не стандартний варіант APU, а кастомне рішення. У JSON-звіті згадується Radeon RX 7600, і саме настільний варіант, а не мобільний 7600M. Це графічний процесор класу Navi 33 з 32 обчислювальними блоками RDNA3 (2048 ядер), 128-бітною шиною пам’яті та 8 ГБ GDDR6. Важливо, що Geekbench не знайшов слідів інтегрованої 780M, що може означати створення AMD спеціального APU з шістьма ядрами Zen 4 та дискретною графікою на базі RX 7600. Отже, можна припустити, що мова йде не про портативний пристрій, а стаціонарну ігрову телевізійну приставку.

Цей підхід комбінації обчислювальних блоків нагадує концепцію Strix Halo, де CPU та GPU об’єднані в одному пакеті. І хоча архітектурно Fremont поки що не переходить на Zen 5 або RDNA 3.5, для ігрової продуктивності це не критично. Steam Deck уже показала, що правильний баланс енергоефективності й оптимізації може дозволяти менш потужному “на папері” обладнанню перевершувати очікування.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Зіставлення з попереднім поколінням ігрових пристроїв Valve показує значний прогрес. Hawk Point — це суттєвий крок уперед порівняно з чипом Van Gogh, який стоїть у Steam Deck OLED. Hawk Point пропонує 6 ядер і 12 потоків, що на 50% більше, ніж у Van Gogh. Також відчутно зросли тактові частоти: базова частота — 3,2 ГГц, у бусті — до 4,8 ГГц. Для порівняння, Van Gogh працював у діапазоні від 2,4 до 3,5 ГГц. Це виводить Fremont на рівень продуктивності, близький до настільного Core i3-13100F.

Geekbench-тести також показали майже дворазовий приріст продуктивності в одно- та багатопотокових задачах порівняно з Galileo. Ймовірно, використовувався середньорівневий мобільний процесор Ryzen 5 8540U, добре відомий у ноутбуках завдяки поєднанню швидкодії та енергоефективності. Водночас у Fremont використовується Windows 11 Pro, що свідчить про статус інженерного зразка й не остаточність характеристик.

Джерело: videocardz, tomshardware