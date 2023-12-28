Найнайкасовіші та найпопулярніші ігри в Steam за 2023 рік

Valve вже традиційно підбила підсумки року, що минає, і назвала найпопулярніші ігри, що найкраще продаються, 2023-го у своєму цифровому магазині Steam.
Хіти продажу
До цієї категорії потрапили ігри, які принесли найбільший дохід. Враховуються як продаж самої гри, так і доповнень та мікротранзакції.
- Counter-Strike 2
- PUBG: Battlegrounds
- Hogwarts Legacy
- Cyberpunk 2077
- Destiny 2
- Call of Duty
- Sons of the Forest
- Baldur’s Gate 3
- Dota 2
- Starfield
- Apex Legends
Найкращі новинки
Найкращі релізи року за валовим доходом.
- City: Skylines II
- Star Wars Jedi: Survivor
- Resident Evil 4
- Street Fighter 6
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Payday 3
- Baldur’s Gate 3
- Remnant II
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Sons of the Forest
- Starfield
Найпопулярніші ігри
Найкращі ігри року з найбільшою кількістю одночасних гравців.
Вакансії
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Outbound Sales Executive Orderry
Inbound Sales Executive Orderry
- Baldur’s Gate 3
- Sons of the Forest
- Dota 2
- Hogwarts Legacy
- Starfield
- Goose Goose Duck
- Apex Legends
- Counter-Strike 2
- Destiny 2
- PUBG: Battlegrounds
Дочасний доступ
Найкращі ігри року, що вийшли з дочасного доступу, за валовим доходом.
- My Time at Sandrock
- Wartales
- Baldur’s Gate 3
- Demonologist
- Marvel Snap
- Dave the Diver
- Disney Dreamlight Valley
- Ready or Not
- Farlight 84
- Everspace 2
- Sun Haven
- Againts the Storm
Steam Deck
Найкращі ігри року на Steam Deck за найбільшою кількістю щоденних активних гравців.
- Baldur’s Gate 3
- Grand Theft Auto V
- Resident Evil 4
- Cyberpunk 2077
- Dave the Diver
- Starfield
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Hogwarts Legacy
- Vampire Survivors
- Half-Life
- Elden Ring
Контролер
Найкращі ігри року за кількістю щоденних активних гравців із контролерами.
- EA Sports FIFA 23
- NBA 2K23
- Apex Legends
- Starfield
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Rocker League
- Elden Ring
- Street Fighter 6
- EA Sports FC 24
- Call of Duty
- Resident Evil 4
- Hogwarts Legacy
Віртуальна реальність
Найкращі ігри року виключно з віртуальною реальністю за валовим доходом.
- Pavlov
- Boneworks
- Into the Radius
- Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2
- Bonelab
- Ghosts of Tabor
- Beat Saber
- Half-Life: Alyx
- Gorilla Tag
- VTOL VR
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Blade and Sorcery
Повний перелік найкращих ігор 2023 року за версією Steam доступний за наступною адресою.