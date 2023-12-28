Новини Ігри 28.12.2023 о 11:58 comment views icon

Найнайкасовіші та найпопулярніші ігри в Steam за 2023 рік

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Вадим Карпусь

Автор новин

Valve вже традиційно підбила підсумки року, що минає, і назвала найпопулярніші ігри, що найкраще продаються, 2023-го у своєму цифровому магазині Steam.

Хіти продажу

До цієї категорії потрапили ігри, які принесли найбільший дохід. Враховуються як продаж самої гри, так і доповнень та мікротранзакції.

Самые продаваемые и самые популярные игры в Steam за 2023 год

  • Counter-Strike 2
  • PUBG: Battlegrounds
  • Hogwarts Legacy
  • Cyberpunk 2077
  • Destiny 2
  • Call of Duty
  • Sons of the Forest
  • Baldur’s Gate 3
  • Dota 2
  • Starfield
  • Apex Legends

Найкращі новинки

Найкращі релізи року за валовим доходом.

Самые продаваемые и самые популярные игры в Steam за 2023 год

  • City: Skylines II
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Resident Evil 4
  • Street Fighter 6
  • Armored Core VI: Fires of Rubicon
  • Payday 3
  • Baldur’s Gate 3
  • Remnant II
  • EA Sports FC 24
  • Hogwarts Legacy
  • Sons of the Forest
  • Starfield

Найпопулярніші ігри

Найкращі ігри року з найбільшою кількістю одночасних гравців.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Outbound Sales Executive Orderry

Inbound Sales Executive Orderry

Lead Game Developer (JavaScript+Node.js) HZF Company

Самые продаваемые и самые популярные игры в Steam за 2023 год

  • Baldur’s Gate 3
  • Sons of the Forest
  • Dota 2
  • Hogwarts Legacy
  • Starfield
  • Goose Goose Duck
  • Apex Legends
  • Counter-Strike 2
  • Destiny 2
  • PUBG: Battlegrounds

Дочасний доступ

Найкращі ігри року, що вийшли з дочасного доступу, за валовим доходом.

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Самые продаваемые и самые популярные игры в Steam за 2023 год

  • My Time at Sandrock
  • Wartales
  • Baldur’s Gate 3
  • Demonologist
  • Marvel Snap
  • Dave the Diver
  • Disney Dreamlight Valley
  • Ready or Not
  • Farlight 84
  • Everspace 2
  • Sun Haven
  • Againts the Storm

Steam Deck

Найкращі ігри року на Steam Deck за найбільшою кількістю щоденних активних гравців.

Самые продаваемые и самые популярные игры в Steam за 2023 год

  • Baldur’s Gate 3
  • Grand Theft Auto V
  • Resident Evil 4
  • Cyberpunk 2077
  • Dave the Diver
  • Starfield
  • The Witcher 3: Wild Hunt
  • Armored Core VI: Fires of Rubicon
  • Hogwarts Legacy
  • Vampire Survivors
  • Half-Life
  • Elden Ring

Контролер

Найкращі ігри року за кількістю щоденних активних гравців із контролерами.

Самые продаваемые и самые популярные игры в Steam за 2023 год

  • EA Sports FIFA 23
  • NBA 2K23
  • Apex Legends
  • Starfield
  • Armored Core VI: Fires of Rubicon
  • Rocker League
  • Elden Ring
  • Street Fighter 6
  • EA Sports FC 24
  • Call of Duty
  • Resident Evil 4
  • Hogwarts Legacy

Віртуальна реальність

Найкращі ігри року виключно з віртуальною реальністю за валовим доходом.

Самые продаваемые и самые популярные игры в Steam за 2023 год

  • Pavlov
  • Boneworks
  • Into the Radius
  • Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2
  • Bonelab
  • Ghosts of Tabor
  • Beat Saber
  • Half-Life: Alyx
  • Gorilla Tag
  • VTOL VR
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
  • Blade and Sorcery

Повний перелік найкращих ігор 2023 року за версією Steam доступний за наступною адресою.

Рейтинги минулих років:

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