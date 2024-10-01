Новини Ігри 01.10.2024 о 10:17 comment views icon

Steam запускає тижневий фестиваль покрокових RPG: знижки до 90%

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Ігор Панченко

Автор новин

Steam запускає тижневий фестиваль покрокових RPG: знижки до 90%

30 вересня у Steam стартував фестиваль покрокових рольових ігор. Ця подія об’єднує проєкти, які вимагають стратегічного мислення та поступового розвитку персонажів.

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Серед найпривабливіших пропозицій:

Окрім знижок, деякі ігри-учасниці пропонують демоверсії. Гравці також можуть отримати безплатні цифрові бонуси: тематичний стікер, анімований аватар та рамку для нього у магазині предметів за очки Steam.

Фестиваль покрокових рольових ігор триватиме до 7 жовтня. Після його завершення любителі вигідних пропозицій зможуть очікувати на традиційний осінній розпродаж Steam, який заплановано на 27 листопада.

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