Steam запускає тижневий фестиваль покрокових RPG: знижки до 90%

30 вересня у Steam стартував фестиваль покрокових рольових ігор. Ця подія об’єднує проєкти, які вимагають стратегічного мислення та поступового розвитку персонажів.

Серед найпривабливіших пропозицій:

Окрім знижок, деякі ігри-учасниці пропонують демоверсії. Гравці також можуть отримати безплатні цифрові бонуси: тематичний стікер, анімований аватар та рамку для нього у магазині предметів за очки Steam.

Фестиваль покрокових рольових ігор триватиме до 7 жовтня. Після його завершення любителі вигідних пропозицій зможуть очікувати на традиційний осінній розпродаж Steam, який заплановано на 27 листопада.