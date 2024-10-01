Steam запускає тижневий фестиваль покрокових RPG: знижки до 90%

30 вересня у Steam стартував фестиваль покрокових рольових ігор. Ця подія об’єднує проєкти, які вимагають стратегічного мислення та поступового розвитку персонажів.
Серед найпривабливіших пропозицій:
- Sea of Stars — 490₴ (-30%)
- Songs of Conquest — 112₴ (-50%)
- Age of Wonders 4 — 792₴ (-35%)
- Xenonauts 2 — 389₴ (-35%)
- Jagged Alliance 3 — 417₴ (-50%)
- Marvel’s Midnight Suns — 349₴ (-75%)
- Solasta: Crown of the Magister — 180₴ (-70%)
- XCOM 2 Collection — 104₴ (-94%)
Окрім знижок, деякі ігри-учасниці пропонують демоверсії. Гравці також можуть отримати безплатні цифрові бонуси: тематичний стікер, анімований аватар та рамку для нього у магазині предметів за очки Steam.
Фестиваль покрокових рольових ігор триватиме до 7 жовтня. Після його завершення любителі вигідних пропозицій зможуть очікувати на традиційний осінній розпродаж Steam, який заплановано на 27 листопада.
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