Стейблкоїни, токенізація, фінансові інститути: Ripple назвала “три кити” криптоіндустрії у 2026 році

Depositphotos

За прогнозом криптокомпанії Ripple, 2026 рік стане переломним для криптовалют: цифрові активи перетворяться на повноцінну частину фінансової інфраструктури. Ключові драйвери — стейблкоїни, токенізовані активи та автоматизація фінансів через ШІ.





У Ripple вважають, що за кілька років лідери криптоіндустрії заклали технічну й регуляторну базу для масштабного зростання. Тож, у 2026 році банки, корпорації та фінансові провайдери почнуть масово переходити від пілотних проєктів до повноцінного використання блокчейн-рішень. Криптовалюти більше не розглядаються лише як спекулятивний актив — вони стають операційним шаром фінансів.

До кінця 2026 року на балансах компаній зосередиться понад $1 трлн у цифрових активах, а близько 50% компаній зі списку Fortune 500 матимуть формалізовані стратегії роботи з ними. Йдеться не лише про володіння криптовалютами, а про активну участь у токенізованих активах, цифрових казначействах, стейблкоїнах, ончейн-держоблігаціях (T-bills — токенізовані аналоги казначейських паперів) і програмованих фінансових інструментах.

Фактичні дані вже підтверджують цей тренд. Опитування Coinbase у 2025 році показало, що 60% компаній Fortune 500 працюють над блокчейн-ініціативами. Понад 200 публічних компаній включили біткоїн до своїх казначейських стратегій. Кількість компаній із цифровими казначействами активів (DAT) зросла з чотирьох у 2020 році до понад 200 сьогодні, причому майже 100 із них з’явилися лише у 2025 році.

Окремим каталізатором стали біржові фонди. У 2025 році було запущено понад 40 крипто-ETF, але вони досі становлять лише 1-2% усього ETF-ринку США. Це, на думку Ripple, свідчить про значний потенціал подальшого зростання інституційної участі. Ринки капіталу також готуються до переходу в ончейн. У 2026 році одним із ключових сценаріїв стане мобільність забезпечення — використання токенізації для швидших розрахунків. Очікується, що 5-10% розрахунків на ринках капіталу перейдуть у блокчейн-мережі.

Ripple окремо наголошує на ролі стейблкоїнів. У США ухвалення закону GENIUS Act фактично запустило еру цифрового долара. Регульовані стейблкоїни, зокрема Ripple USD (RLUSD), розглядаються як стандарт для цілодобових глобальних платежів і джерело забезпечення для фінансових ринків. Компанія також отримала умовне схвалення від OCC на створення Ripple National Trust Bank.

За даними досліджень, у 2024 році B2B-платежі стали найбільшим реальним кейсом використання стейблкоїнів із річним обсягом $76 млрд проти менш ніж $100 млн на місяць на початку 2023 року. На цьому тлі компанії мають понад $700 млрд “замороженого” оборотного капіталу на балансах S&P 1500 і понад €1,3 трлн у Європі, і саме стейблкоїни можуть розблокувати цю ліквідність у реальному часі.

Окремо прогнозується консолідація кастодіального ринку. У 2025 році обсяг M&A в криптоіндустрії досяг $8,6 млрд. У 2026 році понад половина з 50 найбільших банків світу, як очікується, формалізують нові кастодіальні партнерства через посилення регуляторних вимог і перехід до мультикастодіальних моделей. У підсумку Ripple прогнозує, що 2026 рік запам’ятається як момент, коли криптовалюти та блокчейн остаточно стануть базовою інфраструктурою світових фінансів, дедалі частіше працюючи у зв’язці з ШІ.

Джерело: Ripple.com