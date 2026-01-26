Статті Крипто 26.01.2026 comment views icon

Тренди крипторинку на 2026 рік: огляд Coinbase Research

Андрій Шадрін

Тренди крипторинку на 2026 рік: огляд Coinbase Research
Coinbase традиційно представила четвертий щорічний звіт Crypto Market Outlook, у якому детально аналізує чинники, що формуватимуть криптоекономіку впродовж наступного року – від докладних прогнозів щодо BTC, ETH і SOL до останніх змін у регулюванні, ринковій структурі та токенізації.

Крипторинки готуються до трансформаційного зростання у 2026 році, оскільки чіткіше регулювання та прискорена інституційна інтеграція поглиблюють роль криптоактивів у ядрі фінансової системи. Ключові теми, на яких зосереджуються аналітики Coinbase у 2026 році, це макроекономічне середовище, технологічні трансформації, регуляторний прогрес, токенізацію, стейблкоїни та інше.

Також аналізуються наслідки чотирирічного циклу біткоїна, ризики, пов’язані з квантовими обчисленнями, та вплив масштабних оновлень платформ, зокрема останнього хардфорку Fusaka в Ethereum і майбутнього запуску Alpenglow у Solana. Coinbase виділяє 10 криптотрендів 2026 року.

Обережно оптимістичний прогноз ринку

Coinbase вважає, що економіка США залишається стійкою, а зростання продуктивності праці створює буфер на тлі уповільнення загальних макропоказників. Відповідно, на думку фахівців, ринкова конфігурація криптоактивів у першій половині 2026 року більше нагадує “1996”, ніж “1999” (тобто Coinbase налаштований конструктивно на вході в наступний рік), хоча діапазон невизначеності залишається широким.

Регуляторний прогрес

У 2025 році аналітики Coinbase побачили знакові регуляторні зрушення у США та на глобальному рівні, які відкрили шлях для нових спотових крипто-ETF, цифрових казначейств активів (DAT) і ширшої інституційної участі. На думку Coinbase, чіткіші глобальні регуляторні рамки й надалі змінюватимуть підходи інституцій до стратегії, управління ризиками та комплаєнсу у 2026 році.

Головний тренд – інституційність

DAT розширили базу покупців у 2025 році, однак останнім часом зіткнулися з консолідацією, зумовленою оцінками. Coinbase очікує модель “DAT 2.0” у 2026 році, в межах якої наступні ітерації вийдуть за межі простого накопичення та зосередяться на професійній торгівлі, зберіганні й придбанні суверенного блокового простору, визнаючи його ключовим товаром для цифрової економіки.

Попит на приватність

Зі зростанням інституційного впровадження користувачі прагнуть більшого контролю та конфіденційності. У Coinbase розраховують на подальший розвиток таких технологій, як докази з нульовим розголошенням (ZKP) і повністю гомоморфне шифрування (FHE), а також суттєве зростання використання ончейн-приватності паралельно з ширшим впровадженням криптоплатіжних рейок.

ШІ vs Крипто

Агентні системи, які здійснюють транзакції автономно, потребують відкритих і програмованих платіжних механізмів. Протоколи на кшталт x402 забезпечують розрахунки за високочастотними мікротранзакціями та підтримують агентів, здатних запускати, керувати й захищати ончейн-сервіси.

Прикладні блокчейни

Стрімке поширення спеціалізованих блокчейн-мереж швидко змінює конкурентне середовище криптоінфраструктури. Протоколи дедалі більше орієнтуються на захоплення вартості, розподіл комісій, викупи, моделі “buy-and-burn”, оскільки регуляторна визначеність дозволяє напряму пов’язувати економіку токенів із використанням платформ. Це розглядається як формування переходу до стійких моделей, прив’язаних до доходів, а не до суто наративної бети. Водночас вважається,  що кінцевим результатом стане архітектура “мережі мереж” із нативною інтероперабельністю та спільною безпекою, а не нескінченна система ізольованих систем.

Токенізація

Токенізація реальних активів (RWA) отримала значний імпульс у 2025 році, а токенізовані акції сформували початковий сегмент ринку. Водночас аргументи на користь швидкого зростання залишаються переконливими з огляду на переваги композиційності: у багатьох випадках DeFi-показники loan-to-value (LTV) суттєво перевищують традиційні маржинальні рамки.

Трансформація криптодеривативів

Безстрокові ф’ючерси переходять від ізольованого інструменту кредитного плеча до базових DeFi-примітивів, інтегрованих із кредитуванням, заставою та хеджуванням. На тлі стійкого зростання глобальної роздрібної участі в акціях США аналітики Coinbase кажуть, що безстрокові ф’ючерси на акції можуть стати основним вибором для нового покоління роздрібних трейдерів, поєднуючи доступ 24/7 з ефективним використанням капіталу.

Ринки прогнозів

У 2026 році очікується розширення обсягів, оскільки податкові зміни у США можуть змістити інтерес користувачів у бік цих деривативно-орієнтованих ринків. Попри ризик фрагментації, ми вважаємо, що агрегатори ринків прогнозів можуть сформувати домінантний інтерфейсний рівень, потенційно консолідуючи мільярди доларів щотижневих обсягів.

Стейблкоїни та платежі

Стейблкоїни закріпилися як головний сценарій використання в криптоекосистемі. Стохастична модель Coinbase прогнозує, що загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів може досягти цільового діапазону з центром близько $1,2 трлн до кінця 2028 року. Очікується зростання нових сценаріїв використання у транскордонних розрахунках, грошових переказах і зарплатних платформах.

Підсумок

У Coinbase впевнені, що криптоіндустрія переходить від гіпотетичних сценаріїв до практичної реалізації, дедалі глибше інтегруючись у фінансове ядро. Потенціал попереду є значним, однак його реалізація залежить від якісного виконання у сфері продуктів, дотримання регуляторних вимог і дизайну, орієнтованого на користувача. Зосередження на цих напрямах дозволить зробити наступну хвилю інновацій доступною для всіх, всюди й у будь-який час.

Додатково у 2026 році фокус ринку зміщуватиметься від експериментів до масштабованих, регульованих продуктів, здатних працювати з великими обсягами капіталу. Ключовими маркерами зрілості стануть зростання ролі блокового простору як економічного ресурсу, інтеграція стейблкоїнів у платіжну інфраструктуру та ускладнення фінансових примітивів у DeFi. Саме ці процеси, на думку аналітиків Coinbase, визначатимуть реальну довгострокову цінність криптоекосистеми.

Джерело: Coinbase

