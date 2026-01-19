Новини Крипто 19.01.2026 comment views icon

Кількість тримачів стейблкоїнів у світі вперше перевищила 200 мільйонів
Минулого тижня BitcoinWorld повідомили, що кількість унікальних блокчейн-адрес, які зберігають стейблкоїни, сягнула 200 млн. Дані надала аналітична платформа Token Terminal та підкреслила інформаційна розсилка Milk Road.

Показник враховує адреси з ненульовим балансом основних стейблкоїнів, таких як Tether (USDT), USD Coin (USDC) та Dai (DAI). Важливо зазначити, що одна людина може контролювати кілька адрес, тому 200 мільйонів не означає 200 мільйонів окремих користувачів, але це точний індикатор зростання мережевої активності та кількості створених гаманців.

Зростання кількості адрес за чотири роки від 100 до 200 мільйонів відповідає середньорічному темпу 19%. Це значно випереджає темпи зростання користувацьких баз традиційних цифрових платіжних систем у багатьох країнах. Основними драйверами експерти називають поширення децентралізованих фінансів (DeFi), де стейблкоїни використовуються як базова валюта, швидкі й дешеві міжнародні перекази, а також роль стейблкоїнів як безпечного активу у країнах із нестабільними валютами.

Аналітики зазначають, що стейблкоїни стали ключовим “входом” і “виходом” для криптоекономіки. Трейдери використовують їх для хеджування волатильності, а бізнес — для міжнародних розрахунків. Розробники інтегрують стейблкоїни як основний засіб обміну у DeFi-додатках для кредитування, запозичення та отримання прибутковості.

Ринок стейблкоїнів конкурентний. Tether (USDT) зберігає найбільшу частку і поширений у мережах Tron та Ethereum, переважно для трейдингу та ліквідності. USD Coin (USDC) відомий прозорими регульованими резервами та активно використовується у DeFi і корпоративних казначейських операціях. Децентралізовані токени, такі як Dai, хоч і мають меншу ринкову капіталізацію, орієнтовані на стійкість до цензури і поступово зростають.

Кількість тримачів стейблкоїнів у світі вперше перевищила 200 мільйонів
Дані: Token Terminal / Crypto World

Фінтех-аналітик із дослідницької ініціативи одного з університетів наголошує, що наратив змістився з “крипто для спекуляцій” до “крипто для користі”. Стейблкоїни є “робочою конячкою”, що забезпечує цю користь. 200-мільйонний рубіж відображає їхню роль як інфраструктури для цифрових активів і глобальної передачі вартості. Регуляторна визначеність у ключових юрисдикціях поступово зростає, що створює стабільніше середовище для участі інституцій і розробників.

Зростання кількості адрес впливає і на блокчейн-мережі. Збільшуються обсяги транзакцій та доходи від комісій для Ethereum, Solana, Polygon. Капітал у сотні мільярдів доларів привертає увагу центральних банків, багато з яких прискорюють власні проєкти цифрових валют (CBDC). Стейблкоїни фактично проводять масштабний реальний стрес-тест інфраструктури цифрових грошей.Загалом 200-мільйонний рубіж демонструє, що стейблкоїни перестали бути нішевим активом і стали фундаментом для глобальних цифрових фінансів.

Джерело: Bitcoin World

