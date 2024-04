Стратегію Manor Lords купили понад 1 млн разів за добу, кількість одночасних гравців перевищила 173 000

СтратегіїЗа повідомлення видавця Hooded Horse, середньовічний містобудівний симулятор Manor Lords, який вийшов 26 квітня, у перший день перетнув позначку 1 млн проданих копій. Також максимальна кількість одночасних гравців у Hooded Horse перевищила 173 000.

Це найвищий показник для містобудівних ігор, sims та інших подібних. Зокрема це означає, що гра перевершила на запуску в Steam такі тайтли, як Cities: Skylines та Civilization.

Since yesterday’s launch Manor Lords has already sold over 1 million copies & hit a peak Steam concurrent player count of 170k – highest ever for a city builder (or for other different genres like GSG/4x/colony sim). Congrats @LordsManor, we’re honored to serve as your publisher! pic.twitter.com/559uGRp1NO

— Hooded Horse (@HoodedHorseInc) April 27, 2024