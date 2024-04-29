Стратегію Manor Lords купили понад 1 млн разів за добу, кількість одночасних гравців перевищила 173 000

СтратегіїЗа повідомлення видавця Hooded Horse, середньовічний містобудівний симулятор Manor Lords, який вийшов 26 квітня, у перший день перетнув позначку 1 млн проданих копій. Також максимальна кількість одночасних гравців у Hooded Horse перевищила 173 000.

Це найвищий показник для містобудівних ігор, sims та інших подібних. Зокрема це означає, що гра перевершила на запуску в Steam такі тайтли, як Cities: Skylines та Civilization.

Since yesterday’s launch Manor Lords has already sold over 1 million copies & hit a peak Steam concurrent player count of 170k – highest ever for a city builder (or for other different genres like GSG/4x/colony sim). Congrats @LordsManor, we’re honored to serve as your publisher! pic.twitter.com/559uGRp1NO — Hooded Horse (@HoodedHorseInc) April 27, 2024

Manor Lords — середньовічна стратегія з просунутим будівництвом міст, масштабними битвами битви та складною соціальною й економічною симуляцією. Гру розробила студія Slavic Magic, заснована Грегом Стиченом. У X Twitter він розповів, що увійде у наступний патч гри.

Main points for the planned next patch:

-Fix all the weird homeless bugs

-Tune the archer damage

-Tune the trade oversupply mechanics (it’s too harsh and punishes regional specialization)

-Slow down the rate of the AI claiming territories — MANOR LORDS (@LordsManor) April 27, 2024

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Виправлення всіх дивних помилок бездомних

Виправлення шкоди, що завдають лучники

Виправлення механізму механізм торгового надлишку

Уповільнення швидкість пошуку територій ШІ

Гравці починають Manor Lords із кількома групами жителів села, основними ресурсами та одним волом. Спочатку вони працюють на заготівлі ресурсів та виготовленні пиломатеріалів. Зрештою мешканці переїжджають з таборів у будинки, які гравці будують разом з ними, що призводить до розширення сіл та міст і до… збільшення кількості робітників. Втім, населення іноді треба підкорити. Гра не завжди коректно працює з цим:

«Я побудував свою першу пару будинків, але сім’ї не переїжджають. Натомість я все ще отримую попередження про бездомних…», — написав один гравець у Steam.

«У мене ЗАВЖДИ є 5 людей, які постійно залишаються бездомними, попри те, що я маю більш ніж достатньо земельних ділянок, я нічого не можу з цим вдіяти», — написав інший у Reddit.

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«Я зіткнувся з помилкою, мої 5 родин не переїжджають у побудований будинок, але будь-яка нова сім’я, яка приїжджає до міста, переїжджає туди, тож тепер у мене є 4 сім’ї, які переїхали, і 5 бездомних, хоча половина будинків порожня», — пише ще один гравець на Discord.

Однією з поточних причин дивної поведінки персонажів є помилка, яка заважає відбудовувати згорілі будинки. Інший більш збій полягає в тому, що модернізація початкових сімейних таборів призведе до того, що мешканці ніколи не переїжджатимуть на сусідні земельні ділянки, доки не зруйнувати табори. Нарешті, навіть якщо розв’язати проблему безпритульності, відповідний негативний модифікатор може залишатися ще деякий час.

Втім, у патчі розробник обіцяє розв’язання саме цих багів. В українському Steam гра коштує 449 грн зі знижкою 25% до 10 травня, в наявності українська текстова локалізація.

Джерела: IGN, Kotaku