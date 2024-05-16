Серіал «Відьмак» — Ліам Гемсворт у ролі Ґеральта на перших фото

Сайт фотоагенції Metro опублікував перші фото виконавця головної ролі Ліама Гемсворта на знімальному майданчику четвертого сезону серіалу «Відьмак» від Netflix. Також можна побачити Махеша Джаду (Вільгефорц) та Аню Чалотру (Єнніфер). Іноді Ґеральтів два — у кадрі помітний дублер Джоел Адріан.

Ліам Гемсворт був обраний на роль відьмака у 2022 році, щоб замінити Генрі Кавілла. З тих часів ще не було жодного кадра нового Геральта. Схоже, що Netflix з якихось причин відтворює бій Геральта проти Вільгефорца в у четвертому сезоні. Як відомо, відьмак не надто вдало бився з Вільгефорцем в шостій серії третього сезону. У ще одному кадрі Вільгефорц відштовхує відьмака своїм посохом.

Важко сказати, чому Гемсворт відтворює цей бій. Можливо, для нового матеріалу знадобилися якісь окремі моменти. так чи інакше, хід думки сценаристів «Відьмака» від Netflix буває важко передбачити.

Четвертий сезон «Відьмака» вийде у 2025 році. Реліз нової книги Анджея Сапковського запланований на зиму 2024/2025 років, а аніме «Відьмак: Сирени глибин» має вийти наприкінці 2024 р.