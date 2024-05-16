Android 14 для TV стала «швидшою», отримала режим «картинка в картинці» та нові режими енергозбереження

Приставки Android TV та Google TV є одними з найпопулярніших способів перенести розумні функції та потокові сервіси на звичайний телевізор. Ця платформа, як правило, розвивається повільніше, ніж Android для смартфонів. Проте Google про неї не забуває та на конференції I/O анонсувала Android 14 для TV.

Google пропонує ряд функцій і налаштувань в рамках оновленої ОС. Пошуковий гігант стверджує, що Android 14 для TV «швидша й чутливіша», ніж попередні версії. Це приємне покращення, оскільки гальмування та зависання все ще є проблемою на сьогоднішніх потокових пристроях, особливо тих, які обмежені 1 ГБ або 2 ГБ оперативної пам’яті.

Водночас пропонуються нові режими енергозбереження. Тепер доступні 3 різні режими енергозбереження на основі мережевих функцій. Водночас Google пропонує більше опцій доступності, включаючи корекцію кольорів, «розширені» параметри тексту та «покращену» навігацію. Нова версія ПЗ також дозволить розробникам застосунків запобігти відтворенню вмісту, коли перемикається вхідний сигнал телевізора або якщо сам телевізор вимкнено.

Нарешті, Android 14 для TV запропонує підтримку режиму «картинка в картинці» для відповідних моделей телевізорів. Google не розкриває більше деталей про цю функцію, як-от підтримувані програми чи вимоги до обладнання. Можна припустити, що це дозволить людям продовжувати перегляд контенту (наприклад, YouTube або Netflix) під час перегляду головного екрана або потокового каталогу іншого застосунку.

Джерело: androidauthority