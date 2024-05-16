Новини WTF 16.05.2024 о 14:35 comment views icon

Samsung висміяла Apple, випустивши «антируйнівну» рекламу Galaxy TabS9

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Андрій Русанов

Автор сайту

Під час рекламної кампанії нових планшетів iPad Pro компанія Apple «промахнулася» з випуском ролика «Crush!», у якому гідравлічний прес знищив багато предметів, що мають відношення до творчості. Відео обурило спільноту, компанії довелося вибачатися. Samsung, найбільший конкурент, «потролив» Apple іншим роликом, який називається «UnCrush» і є рекламою планшета Galaxy Tab S9 Ultra.

На відео дівчина знаходить серед уламків розбиту гітару, починає грати на ній за нотами з Tab S9 Ultra та наспівувати. На екрані можна побачити слоган «Творчість не можна зламати» («Creativity cannot be crushed»), назву планшета та лого Samsung. Дія відбувається у приміщенні, схожому колірною гамою з відео Apple. У підписі Samsung каже: «Ми ніколи не знищимо творчість» («We would never crush creativity»). Оригінальне відео Apple:

Samsung жартує над Apple вже не вперше. У 2018 році компанія висміяла «чубчик» — виступ для камери на екрані, який з’явився в iPhone X. Іронічно, що на екрані планшеті Samsung з ролика «UnCrush» — такий самий «чубчик».

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