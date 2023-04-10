Substack створила аналог Twitter у застосунку Notes — Ілон Маск образився та блокує пошук, лайки та ретвіти з назвою компанії

Популярна платформа розсилки новин Substack запустила аналог Twitter у своїй програмі Notes. Ілон Маск, продовжуючи дискредитувати Twitter вельми своєрідною боротьбою за «свободу» слова, у відповідь заблокував можливість шукати, лайкати або ретвітити повідомлення, що містять слово «Substack» – користувачі бачать спеціальне вікно попередження.

Курс Frontend development. Цьому місту потрібен герой А цьому сайту – Frontend . Записатися на курси

Багато користувачів Substack, переважна більшість з яких є власниками малого бізнесу, що залежать від Substack як від постачальника корпоративного програмного забезпечення, відповіли на це рішенням залишити Twitter та використовувати Substack Notes (ще одна «перемога» Маска у боротьбі за аудиторію).

Ілон Маск пояснив своє рішення тим, що Substack нібито «намагався завантажити величезну частину бази даних Twitter, щоб створити власний клон Twitter» – що виглядає малоймовірним, особливо без доказів.

CEO Substack Кріс Бест відповів Ілону постом у Substack Notes. Функція знаходиться в стадії бета-тестування, тому постійного посилання поки немає, але він передав повідомлення The Verge – видання опублікувало скриншот:

Курс Вивчай Adobe Premiere. Ти зможеш змонтувати все: від ролика в TikTok до третьої частини “Аватара” . Тримайся, Кемероне, я йду

Бест стверджує, що Substack вже багато років використовує Twitter API та дотримуються умов надання послуги. Він дав зрозуміти, що Twitter ніколи не повідомляв компанію про будь-які порушення з її боку. Також він висловив розчарування тим фактом, що вжиті Маском заходи мало впливають на популярність Notes (користувачі й без того є клієнтами Substack), але лише створюють проблеми передплатникам.