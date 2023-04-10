Новини Софт 10.04.2023 о 15:47

Substack створила аналог Twitter у застосунку Notes — Ілон Маск образився та блокує пошук, лайки та ретвіти з назвою компанії

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Популярна платформа розсилки новин Substack запустила аналог Twitter у своїй програмі Notes. Ілон Маск, продовжуючи дискредитувати Twitter вельми своєрідною боротьбою за «свободу» слова, у відповідь заблокував можливість шукати, лайкати або ретвітити повідомлення, що містять слово «Substack» – користувачі бачать спеціальне вікно попередження.

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Багато користувачів Substack, переважна більшість з яких є власниками малого бізнесу, що залежать від Substack як від постачальника корпоративного програмного забезпечення, відповіли на це рішенням залишити Twitter та використовувати Substack Notes (ще одна «перемога» Маска у боротьбі за аудиторію).

Ілон Маск пояснив своє рішення тим, що Substack нібито «намагався завантажити величезну частину бази даних Twitter, щоб створити власний клон Twitter» – що виглядає малоймовірним, особливо без доказів.

CEO Substack Кріс Бест відповів Ілону постом у Substack Notes. Функція знаходиться в стадії бета-тестування, тому постійного посилання поки немає, але він передав повідомлення The Verge – видання опублікувало скриншот:

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Substack создала функциональный аналог Twitter

Бест стверджує, що Substack вже багато років використовує Twitter API та дотримуються умов надання послуги. Він дав зрозуміти, що Twitter ніколи не повідомляв компанію про будь-які порушення з її боку. Також він висловив розчарування тим фактом, що вжиті Маском заходи мало впливають на популярність Notes (користувачі й без того є клієнтами Substack), але лише створюють проблеми передплатникам.

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