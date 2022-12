Ефект Стрейзанд і космічна свобода слова: Twitter призупинив акаунт альтернативної соцмережі Mastodon та не дозволяє ділитися посиланнями на неї

Твіттер заблокував офіційний обліковий запис Mastodon, однієї з найпопулярніших його альтернатив. Якщо відвідати профіль @joinmastodon, ви побачите повідомлення, що дію облікового запису припинено. Блокування, швидше за все, пов’язане з тим, що обліковий запис Mastodon написав у Твіттері про конфлікт з @ElonJet.

Призупинення облікового запису соціальної мережі Mastodon відбулося у четвер. В архіві активного профілю Wayback Machine є твіт, що вказує на згадку обліковим записом Mastodon @ElonJet.

У середу Twitter призупинив облікові записи @ElonJet та його творця Джека Суїні, а також ввів нову політику безпеки, що забороняє ділитися інформацією про місцезнаходження у реальному часі. Політика включає й обмін «посиланнями на сторонні URL-адреси маршрутів подорожей» – очевидно, вона і стала підставою бану Mastodon.

Також Twitter блокує користувачів, котрі розміщують посилання на соцмережу Mastodon. Заборона на це також була введена в четвер, після бана профілю самої соцмережі та облікових записів Доні О’Саллівана з CNN, Райана Мака з The New York Times, Дрю Харвелла з The Washington Post й інших журналістів, котрі висвітлювали події у Твіттері.

Спроба викласти у повідомленні багато посилань на Mastodon призведе до повідомлення про помилку: «Ми не можемо виконати цей запит, тому що це посилання було ідентифіковано Twitter або нашими партнерами як потенційно небезпечне». Twitter зараз блокує посилання на сервер mastodon.social та ще більше 10 інших доменів.

Заборону Mastodon було викликано ситуацією з твіттер-акаунтом @ElonJet, обліковим записом, який відстежує місцезнаходження приватного літака Ілона Маска. У середу Twitter заблокував @ElonJet, а незабаром після цього заблокував і особистий обліковий запис автора повідомлень у ньому. Також Ілон Маск подав на Джека Суїні до суду.

Як видно, у одного з найбагатших людей планети дуже своєрідні та мінливі погляди на свободу слова (яка передбачає не тільки свободу говорити для тебе, а й свободу говорити про тебе). Нагадаємо, Ілон Маск відмовився блокувати у Starlink російську пропаганду, але активно банить у Твіттері американські соцмережі та журналістів за висвітлення його справ. Акаунт @ElonJet він й взагалі підтримав своїм повідомленням лише п’ять тижнів тому:

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022