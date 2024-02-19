Новини Наука та космос 19.02.2024 о 13:27 comment views icon

Супутник ADRAS-J, призначений для боротьби з космічним сміттям, вийшов на орбіту та вирушив до своєї цілі

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Вадим Карпусь

Автор новин

18 лютого Rocket Lab за допомогою ракети Electron успішно вивела у космос супутник ADRAS-J японської компанії Astroscale.

ADRAS-J – це демонстраційний супутник, який має стати основою для майбутніх зусиль з очищення космічного сміття на орбіті Землі. Його місія, яка була обрана Японським космічним агентством (JAXA) для Фази I демонстраційної програми комерційного видалення сміття, передбачає зустріч ADRAS-J зі старим верхнім ступенем японської ракети H-2A, яка знаходиться на орбіті з 2009 року.

Накопичення відходів на орбіті Землі внаслідок десятиліть космічних польотів викликає дедалі більше занепокоєння. Тому космічні агентства в усьому світі все активніше працюють над розв’язанням цієї проблеми, у багатьох випадках залучаючи приватні компанії для розробки потенційних рішень. Одним із найефективніших способів боротьби з космічним сміттям може бути його зняття з орбіти або переміщення на меншу висоту, щоб воно згоріло в атмосфері Землі. ADRAS-J буде першим апаратом, який націлиться на шматок існуючого великого сміття, спробує безпечно підійти до нього та охарактеризувати, покладаючись на наземні дані, щоб визначити його розташування.

Протягом наступних кількох місяців ADRAS-J досягне цілі й, зрештою, спробує підійти достатньо близько, щоб зробити зображення та оцінити його стан, щоб визначити, чи можна його видалити.

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«ADRAS-J офіційно на чергуванні та готовий до зустрічі з космічним сміттям!» ─ написала компанія в X (Twittwe). «Нехай почнеться нова ера космічної стійкості!»

Джерело: Engadget

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