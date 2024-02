Супутник ADRAS-J, призначений для боротьби з космічним сміттям, вийшов на орбіту та вирушив до своєї цілі

18 лютого Rocket Lab за допомогою ракети Electron успішно вивела у космос супутник ADRAS-J японської компанії Astroscale.

ADRAS-J – це демонстраційний супутник, який має стати основою для майбутніх зусиль з очищення космічного сміття на орбіті Землі. Його місія, яка була обрана Японським космічним агентством (JAXA) для Фази I демонстраційної програми комерційного видалення сміття, передбачає зустріч ADRAS-J зі старим верхнім ступенем японської ракети H-2A, яка знаходиться на орбіті з 2009 року.

There it goes! 🛰️👋

ADRAS-J is now in orbit, ready to start its mission of rendezvousing with an aging piece of space debris and observing it closely to determine whether it can be deorbited in future.

Proud to be part of this innovative @astroscale_HQ mission studying ways to… pic.twitter.com/WcMexdBhHR

