Супутник ADRAS-J, призначений для боротьби з космічним сміттям, вийшов на орбіту та вирушив до своєї цілі

18 лютого Rocket Lab за допомогою ракети Electron успішно вивела у космос супутник ADRAS-J японської компанії Astroscale.

ADRAS-J – це демонстраційний супутник, який має стати основою для майбутніх зусиль з очищення космічного сміття на орбіті Землі. Його місія, яка була обрана Японським космічним агентством (JAXA) для Фази I демонстраційної програми комерційного видалення сміття, передбачає зустріч ADRAS-J зі старим верхнім ступенем японської ракети H-2A, яка знаходиться на орбіті з 2009 року.

There it goes! 🛰️👋 ADRAS-J is now in orbit, ready to start its mission of rendezvousing with an aging piece of space debris and observing it closely to determine whether it can be deorbited in future. Proud to be part of this innovative @astroscale_HQ mission studying ways to… pic.twitter.com/WcMexdBhHR — Rocket Lab (@RocketLab) February 18, 2024

Накопичення відходів на орбіті Землі внаслідок десятиліть космічних польотів викликає дедалі більше занепокоєння. Тому космічні агентства в усьому світі все активніше працюють над розв’язанням цієї проблеми, у багатьох випадках залучаючи приватні компанії для розробки потенційних рішень. Одним із найефективніших способів боротьби з космічним сміттям може бути його зняття з орбіти або переміщення на меншу висоту, щоб воно згоріло в атмосфері Землі. ADRAS-J буде першим апаратом, який націлиться на шматок існуючого великого сміття, спробує безпечно підійти до нього та охарактеризувати, покладаючись на наземні дані, щоб визначити його розташування.

Протягом наступних кількох місяців ADRAS-J досягне цілі й, зрештою, спробує підійти достатньо близько, щоб зробити зображення та оцінити його стан, щоб визначити, чи можна його видалити.

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«ADRAS-J офіційно на чергуванні та готовий до зустрічі з космічним сміттям!» ─ написала компанія в X (Twittwe). «Нехай почнеться нова ера космічної стійкості!»

Джерело: Engadget

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