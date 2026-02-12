tradfi
Новини IT-бізнес 12.02.2026 comment views icon

"Світ у небезпеці": топ Anthropic подав у відставку з тривожним прощальним листом

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

"Світ у небезпеці": топ Anthropic подав у відставку з тривожним прощальним листом
Depositphotos

Керівник групи дослідників Anthropic у сфері безпеки ШІ Мрінанк Шарма звільнився, на останок попередивши у тривожному листі, що світ перебуває у небезпеці.


Його пост в X з понеділка, 9 лютого, вже встигли прочитати понад 1 млн користувачів. Шарма зазначає, що йому час рухатись далі та зауважив, що світ перебуває у небезпеці не тільки через ШІ, а й з цілої низки взаємопов’язаних криз, що розгортаються прямо зараз.


Топменеджер Anthropic заявив, що під час роботи у компанії неодноразово переконувався, як важко справжнім цінностям визначати наші дії. Він визнав, що наразі керівники та працівники технологічних компаній стикаються із сильним тиском, який змушує їх відкладати роботу над тим, що дійсно важливо. За словами Шарми, після звільнення з Anthropic він хоче присвятити себе публічним виступам.

“Схоже, ми наближаємося до порога, коли наша мудрість має зростати однаково з нашою здатністю впливати на світ, інакше на нас чекають наслідки”, — попереджає Шарма у своєму листі.

Свого часу він здобув докторський ступінь у сфері машинного навчання в Оксфорді. Він працював в Anthropic з серпня 2023 року. Команда дослідників, яку він очолював, займалась дослідженнями способів зниження ризиків, пов’язаних з ШІ. Шарма додає, що частиною його роботи була розробка засобів захисту від біотероризму за допомогою ШІ та дослідження феномену підлабузництва з боку штучного інтелекту.

У звіті його команди за травень минулого року зазначається, що дослідники зосередились на вивченні та розробці заходів захисту від використання зловмисниками чатботів для отримання рекомендацій з вчинення шкідливих та небезпечних дій. Дослідження, опубліковане топменеджером Anthropic минулого тижня, було присвячене тому, як використання чатботів може призвести до спотвореного сприйняття реальності користувачами. Тисячі подібних взаємодій, що спотворюють погляд на реальність, відбуваються щодня, — зазначається у дослідженні. Серйозні випадки Шарма називає моделями безправ’я і підкреслює, що їх поки небагато. Однак їх стає все більше, особливо на теми відношень та добробуту. У підсумку Шарма зазначає, що є необхідність у розробці таких систем ШІ, які підтримуватимуть автономність та процвітання людини.

Інші топменеджери компаній, що займаються ШІ, звільнились з етичних міркувань. Том Каннінгем, колишній економічний дослідник в OpenAI, залишив компанію у вересні, заявивши у внутрішньому повідомленні, що він був розчарований тим, що компанія нібито стала більш неохоче публікувати дослідження, що критикують використання ШІ. 

Спецпроєкти
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу

У 2024 році OpenAI розпустила Superalignment — дослідницьку групу з питань безпеки, після звільнення двох ключових працівників. Один з цих працівників, Ян Лейке, зараз очолює дослідження в галузі безпеки в Anthropic. Він заявляв, що не погоджується з керівництвом OpenAI стосовно ключових пріоритетів. 

Ми писали, що люди, які “захоплюються” ШІ, першими демонструють ознаки вигорання. Між тім ШІ Anthropic Claude за 74 хвилини створив веб-стартап із прибутком в $1000/місяць.

Джерело: Forbes

Популярні новини

arrow left
arrow right
Корея запустила урядову "Гру в кальмара" для розробників ШІ
Нідерландський суд визнав шлюб недійсним через обітниці, написані ChatGPT
До 2033 року OpenAI планує споживати електрики більше, ніж Індія, — інсайд
Боса британської поліції звільнили за "брехливий" звіт, створений ШІ Copilot
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
Острів з населенням 15 тисяч заробляє на домені “.аі” $70 млн щороку: кількість сайтів перевищила 1 мільйон
Pinterest звільнив інженерів, які створили скрипти для відстеження власних звільнень
Signal у світі ШІ: вийшов "захищений" чатбот Confer із наскрізним шифруванням
Lepro та Razer представили настільних голографічних ШІ-помічників у людській подобі
Apple Mac Mini змітають з полиць магазинів, оскільки монополія NVIDIA на CUDA послабилася завдяки Claude Code
Майстер дипфейків з Нідерландів відкрив 46 рахунків в різних банках з допомогою нейромереж
Ілон Маск знову перебільшив: ЦОД xAI Colossus 2 навіть близько не досяг 1 ГВт, за даними супутника
Менеджер активів про OpenAI: “Я бачив руйнування багатьох компаній, у цієї є всі ознаки”
Microsoft програє ринок ШІ: Copilot має частку лише 1%
OpenAI запустила "захищений" розділ ChatGPT Health для медичних консультацій
Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД
Перший погляд на Siri 2.0? В Gemini з'явився режим "Персональний інтелект", де ШІ знає про вас усе
Китайський токамак побив світовий рекорд з утримання плазми: понад 22 хв, але не без ШІ
Розробник видалив гру зі Steam — нова дівчина переконала його, що ШІ це зло
Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise: як отримати?
Навчи український ШІ: Мінцифри закликає ЗМІ безплатно ділитись текстами з "національною LLM"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати