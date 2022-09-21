Switchblade 600: США законтрактували для України партію дронів-камікадзе на $2,2 млн

Міністерство оборони США опублікувало оновлену інформацію щодо закупівель, покликаних допомогти у забезпеченні безпеки України. Виходячи з цих даних, незабаром Україна отримає більші та потужніші барражуючі боєприпаси Switchblade 600, також відомі як дрони-камікадзе.

Нагадаємо, у рамках програми USAI (Ukraine Security Assistance – допомога у забезпеченні безпеки України) американський уряд закуповує оборонні вироби безпосередньо у промисловості, щоб потім передати Україні. 20 вересня Міністерство оборони США опублікувало оновлений документ Ukraine Contracting Actions, в якому йдеться про закупівлю дронів Switchblade 600. Відповідний контракт на суму $2,2 млн було укладено з компанією AeroVironment 15 вересня 2022 року.

Раніше Україна отримувала від США легку версію Switchblade 300. Вона має масу 2,7 кг, радіус дії до 10 км та автономність 10 хвилин. Такий дрон призначений в основному для знищення живої сили противника.

Курс Розробка на Java Опануйте популярну мову програмування Java у зручний для вас час, та заробляйте від $1000 на початку кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Водночас модель Switchblade 600 є більшим рішенням. Цей дрон важить вже 23 кг, має дальність польоту 40 км і може залишатись у повітрі до 40 хвилин. Завдяки потужнішій бойовій частині Switchblade 600 може ефективно знищувати броньовану техніку, включаючи танки. Дрон здатний атакувати ціль з максимальною швидкістю 185 км/год. Для наведення дрона на ціль призначена система управління вогнем на базі планшета з сенсорним екраном. Заявлена ​​можливість як ручного, так і автономного управління.

Поки що не уточнюється, коли замовлені дрони Switchblade 600 надійдуть в Україну для використання на фронті.