Сигнали регулювальника та їхнє значення — пам’ятка для українських водіїв та пішоходів від патрульної поліції [фото та відео]

росіяни продовжують атакувати критичну інфраструктуру України, тому в різних містах під час вимушених відключень електроенергії не працюють різні об’єкти та системи, зокрема й світлофори. Рух на перехрестях у таких випадках все частіше регулюють патрульні — з огляду на це патрульна поліція України вчергове нагадала водіям і пішоходам значення сигналів регулювальника, опублікувавши наочну пам’ятку — відео та фото, які допоможуть освіжити в пам’яті знання та повторити пункт 8.8 ПДР.

Найважливіше правило: регулювальник — має найвищий пріоритет. Це означає, що коли регулювальник виходить на проїзну частину, його жести мають пріоритет над сигналами світлофора та відповідними дорожніми знаками.

Що означають жести регулювальника під час дорожнього руху

Регулювальник стоїть обличчям або спиною до учасника дорожнього руху, його руки розведені вбік, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом чи червоним диском уліво (ілюстрація нижче). Це означає, що рух заборонено в усі сторони; положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора (пункт 8.8 (а) ПДР).

Регулювальник стоїть обличчям, а його права рука, що тримає жезл (червоний диск), витягнута вперед до учасника дорожнього руху. Це означає, що рух заборонено прямо, а направо — рух дозволено; положення регулювальника відповідає червоному сигналу світлофора із зеленою стрілкою праворуч (пункт 8.8 (б) ПДР).

Рука регулювальника з жезлом піднята вгору, положення його тіла немає значення. Цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. Таке положення означає “Увага!” і жовтий сигнал світлофора. Автомобілі та пішоходи мають покинути перехрестя, рух транспорту заборонено (пункт 8.8 (в)).

Регулювальник повернутий лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом. Дозволяється їхати у будь-якому напрямку: направо, наліво, прямо, а також розвертатися. Цей сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора (пункт 8.8 (б) ПДР).

Регулювальник стоїть лівим або правим боком до машини, його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті й притиснуті до грудей. Можна їхати прямо або направо, спочатку пропустивши пішоходів. Такий сигнал означає зелене світло світлофора, але із забороною лівого повороту (пункт 8.8 (а) ПДР).