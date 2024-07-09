Сисадмін встановив клієнту вірус під час ремонту комп’ютера. Знадобився рік і три суда, щоб його покарати

Один з користувачів сервісу OLX розмістив об’яву з пропозицією своїх послуг. Чоловік займався ремонтом та налаштуваннями комп’ютерів. Саме за такими послугами до нього звернувся один із замовників. Окрім звичайного налаштування ПК він також захотів встановити програму для запису активності комп’ютера.

За грошові кошти чоловік встановив замовнику на накопичувач заздалегідь завантажений ним вірус-шпигун SkyLogger. Ця програма самостійно, приховано від користувача записує всю активність комп’ютера, включно із запуском програм, копіює будь-які введені дані, слідкує за буфером обміну, робить копії знімків екрана та зберігає всі ці дані у спеціально створених папках, а також відсилає інформацію на електронну пошту, FTP або локальний комп’ютер. Обвинувачений знав, що це ПЗ є програмою шпигуном. Тобто він був обізнаний про її шкідливі можливості. На цьому чоловік не зупинився та згодом надав аналогічні послуги з установки програми шпигуна наступному замовнику.

Правоохоронці вважали такі дії злочином та кваліфікували їх як збут шкідливих програмних засобів (ч. 1 ст. 361-1 КК) та збут шкідливих програмних засобів, вчинений повторно (ч. 2 ст. 361-1 КК). Зрештою справа дійшла до суду. Суд першої інстанції визнав чоловіка невинуватим та виправдав його за ч. 1 та ч. 2 ст. 361-1 КК у зв’язку з недоведеністю вчинення ним інкримінованих злочинів.

Суд вважав, що особа має усвідомлювати шкідливі властивості поширеного нею ПЗ. Однак у судовому засіданні не було надано доказів того, що обвинувачений усвідомлював шкідливі властивості програми, яку він збув. Також обвинувачений доводив, що програма SkyLogger є у вільному доступі в інтернеті, і він не допускав, що такий програмний засіб може бути шкідливим.

Касаційний кримінальний суд не погоджується з такими висновками, адже, під час судового розгляду встановлено, що обвинувачений мав значний досвід у сфері ремонту та налагодження комп’ютерної техніки. Проте Апеляційний суд залишив вирок без зміни. Зрештою справа дійшла до Верховного суду.

Верховний Суд скасував виправдувальний вирок чоловіку, вказавши, що збут шкідливих програмних чи технічних засобів (ст. 361-1 КК) є закінченим злочином з моменту передачі іншій особі хоча б однієї такої програми чи технічного пристрою – навіть, якщо програму вільно завантажили з інтернету та шкідливих наслідків не настало. Відповідну позицію висловила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15 травня 2024 року по справі №591/4800/17. За ч. 2 ст. 361-1 КК передбачено до 5 років позбавлення волі.

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Джерело: Судово-юридична газета