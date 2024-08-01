Telegram представив магазин застосунків та покращений вбудований браузер

Telegram удосконалює досвід користувачів, додаючи новий спосіб взаємодії з браузером та Mini App Store для нативних програм.

«Сьогоднішнє оновлення приносить новий вбудований браузер, який підтримує багато вкладок і робить Web3 доступним для майже мільярда користувачів, магазин мінізастосунків, мінізастосунки нового виду, можливість дарувати зірки друзям і багато іншого».

За даними Telegram, понад 500 мільйонів користувачів щомісяця взаємодіють із мінізастосунками в месенджері. Це ігри, боти штучного інтелекту та інші дрібниці, які доповнюють загальний досвід роботи з Telegram.

Щоб допомогти знайти застосунки та покращити доступ до них, Telegram впроваджує Mini App Store, який спрощує завантаження програм. Поряд з чатами з’явиться вкладка «Застосунки» з популярними програмами, які відкриваються у будованому браузері.

«Розробники тепер можуть завантажувати відеодемонстрації та знімки екрана для мініпревʼю своїх застосунків, щоб користувачі знали, чого очікувати».

Браузер Telegram також отримав покращення. Замість того, щоб просто закрити браузер, користувачі можуть згорнути його та зберегти свій прогрес на сторінці. Зручніше буде перервати сеанс для розмови чи іншої справи, а потім продовжити зі сторінкою чи застосунком.

«Браузер Telegram підтримує децентралізовані вебсайти, розміщені на TON, у всіх мобільних застосунках та програмах для ПК. Це робить Web3 доступним одразу для майже одного мільярда користувачів щомісяця».

Telegram почав розгортання оновлення вчора, невідомо, коли воно завершиться для всіх користувачів. Нові зміни безкоштовні та не прив’язані до платних користувачів.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Джерело: Telegram.org

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.