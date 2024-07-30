Телескоп Джеймса Вебба відкрив галактику віком у 13,5 млрд років — найдавнішу з тих, що бачили

Астрономи виявили галактику JADES-GS-z14-0, найдавнішу з відомих у Всесвіті, яка кидає виклик нашим уявленням про формування ранніх космічних структур.

Команда дослідників за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба зафіксувала галактику JADES-GS-z14-0 у стані, у якому вона перебувала менш ніж через 300 мільйонів років після Великого Вибуху. Стефано Карніані з Вищої нормальної школи (Scuola Normale Superiore) в Італії та Кевін Хейнлайн з Університету Аризони в США повідомили, що спектроскопічні дані однозначно підтверджують червоне зміщення Червоне зміщення (redshift) — феномен, за якого світло віддалених об'єктів зміщується до червоного кінця спектра через розширення Всесвіту. галактики на рівні 14,32. Це робить JADES-GS-z14-0 найвіддаленішим об’єктом, коли-небудь спостереженим людством.

Розміри галактики вражають: її діаметр перевищує 1600 світлових років. Більшість випромінювання надходить від молодих зірок, а не від активного надмасивного чорного центру. Це свідчить про масу галактики в сотні мільйонів сонячних мас, що ставить перед ученими питання про механізми формування таких масивних структур за такий короткий космологічний період.

Відкриття JADES-GS-z14-0 змушує переглянути наші уявлення про «Космічний світанок» — перший мільярд років після Великого Вибуху. Раніше вчені вважали, що ранній Всесвіт заповнював туман нейтрального водню, який розсіював світло. Проте нові дані свідчать про наявність великих, яскравих і добре сформованих галактик уже на ранніх етапах.

Аналіз світла JADES-GS-z14-0 виявив несподівано високий вміст пилу та кисню, що вказує на кілька поколінь масивних зірок, які вже встигли прожити своє життя та вибухнути як наднові. Це відкриття спонукає науковців переосмислити швидкість зоряної еволюції в ранньому Всесвіті.

Стефано Карніані підкреслює: «JADES-GS-z14-0 стає архетипом цього феномену. Вражає, що Всесвіт зміг створити таку галактику лише за 300 мільйонів років».

Стаття про відкриття під керівництвом Карніані опублікована в журналі Nature. Інші статті, що вивчають властивості світла галактики, можна знайти на arXiv тут і тут.

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Нагадаємо, що телескоп Джеймса Вебба виявив унікальну екзопланету поруч із Землею. За своєю вагою вона перевершує Юпітер у шість разів.

Джерело: Sciencealert