Хідео Кодзіма хоче створити гру на орбіті та ризикнути життям, як Том Круз

Хідео Кодзіма / Instagram

Хідео Кодзіма продовжує ділитися своїми шаленими ідеями — він хоче стати першим у світі розробником, який створить відеогру безпосередньо в космосі.

Під час виступу на Сіднейському кінофестивалі він розповів, що хоче не просто полетіти на орбіту. Творець Death Stranding планує повноцінну місію на Міжнародну космічну станцію (МКС), де міг би залишатися протягом кількох місяців.

«Я хочу пройти повноцінну підготовку, навчитися стикуванню, полетіти на Міжнародну космічну станцію та залишитися там на кілька місяців. Я не науковець, але, мабуть, зміг би створювати ігри в космосі. Хочу бути першим. Є багато астронавтів, яким за 60, тож, гадаю, це можливо», — сказав Хідео Кодзіма.

Розробник також згадав про своє захоплення ризиком і порівняв себе з актором Томом Крузом, який виконує більшість небезпечних трюків самостійно. Наприклад, нещодавно заради ролі актор 16 разів стрибнув з парашутом у полум’ї — і це світовий рекорд.

«Це синдром Тома Круза. Том Круз усвідомлює свою цінність, тільки коли його життя на волосині», — додає розробник.

Окремо Хідео Кодзіма помріяв, що в невагомості його спина решті перестане боліти. А це б позитивно вплинуло на творчу продуктивність і загалом на якість життя. Він підкреслив, що мріє не про короткий космічний туризм, а про повноцінну присутність на орбіті, зі справжнім тренуванням, стикуванням і роботою над ігровим проєктом.

Це не вперше, коли Хідео Кодзіма згадує ідею розробки гри у космосі або для космосу. Але його слова наразі радше мрія, як і його гра, де персонаж все забуває — якщо ви припиняєте грати. Технічних або логістичних деталей він не повідомив, а отже не йшлося про конкретний проєкт чи серію. Принаймні подібних шалених ідей в нього чимало, тому він навіть зробив USB-заповіт.

На цьому ж заході згадували й Death Stranding 2: On the Beach — продовження гри Кодзіми з його фірмовими великодками. У рецензіях сиквел назвали кращою історією з чудовим акторський склад персонажів, звички яких насправді ближче до реальності, ніж ми думаємо.

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Джерело: The Guardian