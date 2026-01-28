Новини IT-бізнес 28.01.2026 comment views icon

Телевізори: TCL наздоганяє Samsung, але частка Google TV скорочується

Вадим Карпусь

Зображення: Sony

Нове дослідження світового ринку телевізорів показало, що TCL майже наздогнала Samsung у боротьбі за звання найбільшого виробника ТВ у світі. Компанія, яка ще кілька років тому значно поступалася південнокорейському гіганту, стрімко скорочує відставання і вже перебуває за крок від лідерства.


За даними Counterpoint Research, у 2025 році Samsung зберегла перше місце з часткою 17% світового ринку телевізорів, тоді як TCL піднялася до 16%. Для порівняння, у 2024 році TCL контролювала лише 13%, а Samsung — 18%. Таким чином, за рік TCL суттєво наростила поставки, тоді як майже всі інші великі бренди зафіксували спад.

Телевізори: TCL наздоганяє Samsung, але частка Google TV скорочується
Зображення: Counterpoint Research

У Counterpoint зазначають:

“TCL продовжила розширювати свою присутність на світовому ринку телевізорів, скорочуючи розрив із лідером ринку Samsung. Попри збереження млявої динаміки на китайському ринку, глобальні поставки телевізорів TCL зросли на 20% рік до року, що демонструє зростаючу конкурентоспроможність компанії”.

Ця новина з’явилася невдовзі після гучного повідомлення про те, що TCL фактично перебирає на себе телевізійний бізнес Sony, що ще більше зміцнює позиції китайського виробника на глобальній арені.


Особливо показовою ситуація виглядає для платформи Google TV. TCL є ключовим партнером Google у сегменті телевізорів для вітальні, а Google TV — основна платформа TCL на глобальних ринках. Хоча компанія інколи випускає моделі з Roku та виробляє телевізори для Amazon, саме Google TV становить основу її пропозиції.

Водночас аналітична компанія Omdia дає стримані прогнози щодо майбутнього Google TV. Згідно зі звітом, на світовому ринку без урахування Північної Америки та Китаю Google TV наразі лідирує з часткою 40%, однак протягом наступних двох років вона скорочуватиметься на тлі зростання платформ Vidaa, Titan і TiVo. Попри це, навіть до 2029 року Google TV, за прогнозами, утримуватиме понад 35% ринку.

У Північній Америці ситуація складніша. Частка Google TV там уже зараз оцінюється лише в 10-13%. Аналітики вважають, що після поглинання Vizio компанією Walmart платформа CastOS швидко вийде в лідери, а Amazon Fire TV продовжить зростання. У результаті частка Google TV в регіоні може впасти нижче 10%.

Джерело: 9to5google

