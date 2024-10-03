Tesla Cybertruck отримав Full Self-Driving і одразу звернув на хибну смугу бульвару Сансет у Лос-Анджелесі

Tesla почала розгортати своє суперечливе та, ймовірно, помилково назване ПЗ Full Self-Driving («Повністю автономне водіння») на Cybertruck. Що могло піти не так?

Невелика кількість тестувальників на Cybertruck наразі отримала бездротове оновлення з FSD. Система дозволяє використовувати «контрольовану» версію пакета допомоги водієві. Але, як розповів один з власників, софт працює далеко не ідеально. На відео в YouTube можна бачити, як пікап повертає ліворуч на відомий бульвар Сансет у Лос-Анджелесі. Водій швидко змушений втрутитися, бо Cybertruck дуже хотів на середню смугу.

«Зрештою, це не так красиво. Тож він зібрався заїхати на середню смугу», — сказав водій через кілька секунд після того, як похвалив попередній досвід.

Навряд досвід Tesla Cybertruck суттєво відрізнятиметься від такого на інших авто компанії. Постійні помилки, необхідність втручання кожні два десятки кілометрів, як свідчить незалежне тестування та пристосованість системи до конкретних маршрутів, здається, нівелює саму ідею автономного водіння Tesla. Але хвилини, яке авто їде самостійно, можуть зачаровувати — і послаблювати увагу.

Поки незрозуміло, коли решта всі Cybertrucks отримають доступ до програми Full Self-Driving вартістю $8000. Компанія готується до випуску версії 13, яка, за словами Tesla, стане суттєвим покращенням проблеми «необхідних втручань».

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Джерело: Futurism

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