Власник Tesla Cybertruck згорів за температури 2760°C — позов обґрунтовує, що цього б не сталося у нормальному електрокарі

Фото з місця аварії Tesla Cybertruck / The Independent

Родичі загиблого намагалася домовитися з Tesla про компенсацію протягом 10 місяців. Спроби зазнали невдачі, тож родина звернулася до суду.

47-річний Майкл Шихан з Техасу не зміг вибратися з Cybertruck після того, як минулого року з’їхав у кювет та зазнав удару. Його смерть була жахливою та максимально болісною: акумулятор електропікапа спалахнув з температурою 2760°C — достатньою для того, щоб розтрощити кістки. Видання The Independent поспілкувалося з адвокатом родини, який працював промисловим інженером-дизайнером, перш ніж стати юристом.

«Він був на 8 дюймів [20 см] нижчий, ніж до спалення. Це термічний перелам. […] Це найболючіша та найдовша тортура з усіх смертей. Чи то пара, чи вогонь, чи електрика, нерви буквально піддаються впливу цього. Це жахливо. Якщо ви коли-небудь були в опіковому відділенні лікарні, ви могли б почути, як пацієнти благають лікарів дати їм померти, бо біль такий сильний», — розповів адвокат Си Скотт Вест.

У позові йдеться, що 25 квітня 2024 року Шихан придбав новенький Cybertruck в автосалоні Tesla у передмісті Х’юстона Сайпресс, штат Техас. Лише через 102 дні він їхав додому, коли авто з’їхало з дороги та врізалося у велику бетонну трубу, після чого «гіпернестійка» акумуляторна система автомобіля перейшла в режим «теплового вибуху» – ланцюгової реакції коротких замикань, що зрештою призвели до неконтрольованого підвищення температури.

Стверджується, що це зіткнення за нормальних умов можна було б пережити, але «дефектно розроблений» Cybertruck заблокував водія усередині.

Після зникнення електроенергії водій не зміг відкрити електричні двері Cybertruck звичайним способом. Зовнішні дверні ручки також не працювали, а ручки аварійного ручного відкривання дверей у Cybertruck «необґрунтовано важко знайти в надзвичайній ситуації», йдеться у тексті. Адвокат каже, що естетика явно мала пріоритет над функціональністю під час проєктування моделі.

«Ви не тільки їдете [верхи] на 1325 кг акумуляторів, але й дизайн цього «космічного корабля» — палиця з двома кінцями», — зазначив Вест

Позов наполягає, що Tesla могла б обрати використання безпечніших акумуляторних елементів з повільнішим поширенням тепла, які легкодоступні, що дало б пасажирам більше часу після аварій. Це не вплинуло б на корисні властивості автомобіля, альтернативні конструктивні рішення «були б як економічно, так і технологічно доцільними».

Також стверджується, що Cybertruck «нестійкі до зіткнень» через близькість двигунів до акумуляторних модулів, неправильні енергопоглинальні конструкції поблизу акумуляторів та «неврахування руху компонентів під час [аварії]». Крім того, Tesla нібито надає «недостатньо попереджень або навчання пасажирам щодо безпечних процедур виходу після аварії».

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Позов визнає, що у Майкла Шихана була «деяка кількість алкоголю» в організмі, але цей факт не призвів би до смертельних наслідків. На думку позивачів, смерть спричинила саме недбалість проєктувальників Tesla.

Адвокат згадує, що «відчував себе ідіотом», коли вперше потрапив за кермо Tesla. Він навіть не одразу зміг зрозуміти, як увімкнути авто та виїхати зі стоянка, через що простояв на ній 9 хвилин. Юрист зазначає, що завжди існує фактор людської помилки, і інженери мали б принаймні подбати про додаткове навчання водіїв, якщо не вдалося зробити конструкцію простішою.

«Я б дуже хотів, щоб вони позбавили мене справ з Tesla Cybertruck. Ось мій виклик Ілону. Викіньте мене з бізнесу. Зробіть ці транспортні засоби настільки безпечними, щоб мені більше не довелося цього робити», — каже Вест.

Через три місяці після того, як Майкл Шихан загинув за кермом, троє студентів коледжу в П’ємонті, Каліфорнія, теж зазнали смертельної катастрофи у Cybertruck, який з’їхав з дороги та врізався в дерево. Хоча одному з пасажирів вдалося вибратися живим, полум’я було настільки сильним, що рятувальники не змогли дістатися до інших. У квітні юний баскетболіст Алія Аренас, син колишньої зірки НБА Гілберта Аренаса, був введений у штучну кому через вдихання диму, після того, як Cybertruck потрапив у аварію в Лос-Анджелесі. У позові родина Шихана вимагає невизначеної грошової компенсації, яку мають встановити присяжні.