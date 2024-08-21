Акумулятор Tesla Semi спалахнув через аварію – трасу перекрили на 16 годин

Вантажівка Tesla Semi врізалася в дерева та загорілася на узбіччі шосе в Каліфорнії, що спричинило перекриття дороги I-80 в обох напрямках майже на 16 годин. Перші пожежні бригади вирушили до місця аварії після 3:00 за місцевим часом.

Пожежники поливали Tesla Semi тисячами літрів води, щоб охолодити його літій-іонну акумуляторну батарею до контрольованої цільової температури близько 100 градусів за Фаренгейтом (близько 38 градусів за Цельсієм), чекаючи, поки його елементи згорять. Під час пожежі в повітря здіймалися токсичні випари, що й призвело до закриття дороги I-80 в обох напрямках.

Приблизно о 16:00 нарешті вдалося охолодити батареї до безпечнішої температури, що дозволило командам рятувальників почати працювати над перевезенням залишків Semi на гігафабрику Tesla в Спаркс, штат Невада. Після 19:00 на автомагістралі повністю відновили рух.

Westbound Interstate 80 reopened more than 13 hours after a Tesla Semi caught fire east of Nyack early Monday, the Cal Fire said. Eastbound I-80 remains closed. Read more here: https://t.co/f11gJBbmWS pic.twitter.com/b6f8qjcoPw — kcranews (@kcranews) August 20, 2024

Каліфорнійський дорожній патруль повідомив, що водій Semi спочатку самостійно пішов з місця аварії, а згодом був доставлений до лікарні. Зараз влада з’ясовує причини аварії, розглядаючи версію, чи не заснув водій за кермом.

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Автомобілем Semi керувала компанія Tesla, яка часто використовує комерційну вантажівку класу 8 для перевезення щойно виготовлених акумуляторів для електромобілів із заводу Gigafactory на завод з виробництва автомобілів у Фрімонті, Каліфорнія. У цьому випадку вантажівка не тягнула причіп, тому, схоже, горіли лише власні батареї Semi.

Електричні вантажівки використовують акумуляторний блок, який приблизно в 10 разів перевищує розмір акумулятора, який використовується в седані Tesla Model S. Водночас більший батарейний блок може довше горіти.

«Ця батарея буде виділяти набагато більше токсичних газів. Вона буде горіти набагато довше. Загалом її набагато важче гасити», — сказав Ділан Ху, аналітик галузі електромобілів.

Джерело: The Verge, QZ