Акумулятор Tesla Semi спалахнув через аварію – трасу перекрили на 16 годин

Вантажівка Tesla Semi врізалася в дерева та загорілася на узбіччі шосе в Каліфорнії, що спричинило перекриття дороги I-80 в обох напрямках майже на 16 годин. Перші пожежні бригади вирушили до місця аварії після 3:00 за місцевим часом.

Пожежники поливали Tesla Semi тисячами літрів води, щоб охолодити його літій-іонну акумуляторну батарею до контрольованої цільової температури близько 100 градусів за Фаренгейтом (близько 38 градусів за Цельсієм), чекаючи, поки його елементи згорять. Під час пожежі в повітря здіймалися токсичні випари, що й призвело до закриття дороги I-80 в обох напрямках.

Приблизно о 16:00 нарешті вдалося охолодити батареї до безпечнішої температури, що дозволило командам рятувальників почати працювати над перевезенням залишків Semi на гігафабрику Tesla в Спаркс, штат Невада. Після 19:00 на автомагістралі повністю відновили рух.

Westbound Interstate 80 reopened more than 13 hours after a Tesla Semi caught fire east of Nyack early Monday, the Cal Fire said. Eastbound I-80 remains closed.

