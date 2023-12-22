Новини Авто 22.12.2023 о 15:55 comment views icon

Tesla «‎відкликає» 120 000 автомобілів у США через проблеми з безпекою дверей

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Попри те, що NHTSA називає цей процес «‎відкликанням», проблему усуватимуть за допомогою бездротового оновлення, яке автовиробник вже підготував.

Згідно з Engadget, проблеми з безпекою дверей, що призводить до розмикання та відкриття дверей під час аварії, можливі для 120 423 Model S і X, випущених між 2021 і 2023 роками.

За даними Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), проблема підвищує ризик травм і означає, що електромобілі не відповідають федеральним правилам безпеки. Автовиробник уже випустив безплатне бездротове оновлення, і очікується, що листи зі сповіщеннями власників надішлють у лютому.

Раніше цього місяця Tesla «‎відкликала» понад 2 мільйони електромобілів через проблеми з безпекою автопілота. Компанія також випустила оновлення, яке має забезпечити «‎уважність» водіїв під час використання системи.

Тим часом нещодавнє дослідження компанії LendingTree показало, що торік водії Tesla у США потрапляли в аварії частіше, ніж водії будь-яких інших марок транспортних засобів — 24 аварії на 1000 водіїв.

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