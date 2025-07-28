Tesla виявилася кращою — 216 аварій у масштабному тесті систем автономного водіння

216 зіткнень під час реального тестування 36 авто з ADAS / YouTube DCARSTUDIO

Автовиробники обіцяють, що їхні ADAS-системи забезпечать безпечніше кермування, а інколи навіть часткову або повну автономність. А як щодо перевірки цих заяв в реальних дорожніх умовах? Китайський відеотест показав: більшість провалилися.

Китайське видання Dongchedi влаштувало масштабний експеримент. Воно перекрило справжню автомагістраль і провело серію випробувань для 36 автомобілів із системами допомоги водієві — від Tesla до BYD. Умови були наближені до складних і небезпечних дорожніх ситуацій, із якими стикаються водії щодня. У результаті — 216 аварій, подекуди з пошкодженнями, і лише кілька авто показали гідний рівень. Tesla виявилася найстійкішою.

Що і як перевіряли

На відміну від лабораторних краш-тестів, тут йшлося не про міцність кузова, а про поведінку електронних систем допомоги та самостійного управління. Система автоматичного гальмування (AEB), адаптивний круїз-контроль, контроль смуги руху та інші елементи комплексу ADAS мали довести свою здатність запобігати аваріям у складних умовах.

Усі тести проходили на відкритій трасі зі справжніми обставинами. Це важливо, адже чимало систем працюють лише на добре розмічених дорогах.

Було випробування використали 6 сценаріїв дорожньої ситуації:

Авто їде за іншим, яке раптово змінює смугу й відкриває несподівану перешкоду — припарковане авто попереду. Тимчасова зона ремонту в смузі руху, що вимагає маневру в бік. Нічна поїздка, ремонтні роботи з вантажівкою, що частково стоїть на смузі руху. Несподівано припарковане авто без світлової індикації, що перекриває дві смуги. Автомобіль агресивно вривається на шосе, перетинаючи кілька смуг. Кабан несподівано вибігає на дорогу.

Ці сценарії були непростими навіть для досвідченого водія, але реальними — багато хто стикався з подібним у житті.

Що показав тест систем допомоги водію

Як свідчать результати тестування, більшість сучасних авто не в змозі адекватно і безпечно поводитися на дорозі в складних та неочікуваних умовах. Більшість з учасників тесту провалилися. Частина машин зіткнулася з перешкодами, деякі зреагували запізно, інші намагалися маневрувати, але створювали ще більшу загрозу.

Як не дивно, Tesla, яка покладається лише на камери замість більш просунутих датчиків, виявилася найкращою. Model 3 і Model X пройшли по 5 із 6 тестів. Model X не помітила ремонтні роботи, а Model 3 не встигла загальмувати перед кабаном.

Такий результат Tesla може пояснюватися тим, що компанія вже понад 10 років (з 2014-го) збирає дані про рух своїх авто, тоді як багато конкурентів лише нещодавно вийшли на ринок. Її системи працюють лише на камерах (без LiDAR), але саме досвід і великі обсяги даних, ймовірно, дали їй перевагу.

Ще з’ясувалося, що системи ADAS часто діють як людина-новачок — із запізненням, нерішуче або нелогічно. У багатьох випадках авто спочатку намагалося звернути, хоча місця для цього не було, і тільки потім гальмувало. Це призводило до аварій.

Ще з цікавого — одна й та сама система поводилася по-різному на схожих авто. Навіть серед моделей однієї марки результати були нестабільними. Причини наразі невідомі через «чорну скриньку» машинного навчання, яке не дає зрозуміти логіку дій.

Навіть ті машини, які в одному тесті спрацювали ідеально, в іншому — провалилися. Причина, ймовірно, в тому, що сучасні системи ADAS вчаться на прикладах, а не працюють за чіткими правилами. Як сказав професор Лу Гуанцюань із Пекінського аерокосмічного університету:

«Модель на основі навчання знає, як кермувати, але не знає, чому.»

Тобто якщо система зіткнулася з неочікуваною ситуацією, яку не бачила раніше, вона просто не знає, як на неї реагувати.

За результатами тестування Dongchedi робить простий підсумок — не покладайся на автоматику. Наразі ADAS — це лише асистент, а не заміна водієві. Такі системи можуть зменшити втому, але не гарантують безпеку. Ніхто не застрахований від «1% ризику», який може закінчитися фатально. Людина має залишатися головним керманичем, відповідаючи за безпеку свою особисту та оточуючих.

Джерело: electrek