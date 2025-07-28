Tesla виявилася кращою — 216 аварій у масштабному тесті систем автономного водіння

Автовиробники обіцяють, що їхні ADAS-системи забезпечать безпечніше кермування, а інколи навіть часткову або повну автономність. А як щодо перевірки цих заяв в реальних дорожніх умовах? Китайський відеотест показав: більшість провалилися.
Китайське видання Dongchedi влаштувало масштабний експеримент. Воно перекрило справжню автомагістраль і провело серію випробувань для 36 автомобілів із системами допомоги водієві — від Tesla до BYD. Умови були наближені до складних і небезпечних дорожніх ситуацій, із якими стикаються водії щодня. У результаті — 216 аварій, подекуди з пошкодженнями, і лише кілька авто показали гідний рівень. Tesla виявилася найстійкішою.
Що і як перевіряли
На відміну від лабораторних краш-тестів, тут йшлося не про міцність кузова, а про поведінку електронних систем допомоги та самостійного управління. Система автоматичного гальмування (AEB), адаптивний круїз-контроль, контроль смуги руху та інші елементи комплексу ADAS мали довести свою здатність запобігати аваріям у складних умовах.
Усі тести проходили на відкритій трасі зі справжніми обставинами. Це важливо, адже чимало систем працюють лише на добре розмічених дорогах.
Було випробування використали 6 сценаріїв дорожньої ситуації:
- Авто їде за іншим, яке раптово змінює смугу й відкриває несподівану перешкоду — припарковане авто попереду.
- Тимчасова зона ремонту в смузі руху, що вимагає маневру в бік.
- Нічна поїздка, ремонтні роботи з вантажівкою, що частково стоїть на смузі руху.
- Несподівано припарковане авто без світлової індикації, що перекриває дві смуги.
- Автомобіль агресивно вривається на шосе, перетинаючи кілька смуг.
- Кабан несподівано вибігає на дорогу.
Ці сценарії були непростими навіть для досвідченого водія, але реальними — багато хто стикався з подібним у житті.
Що показав тест систем допомоги водію
Як свідчать результати тестування, більшість сучасних авто не в змозі адекватно і безпечно поводитися на дорозі в складних та неочікуваних умовах. Більшість з учасників тесту провалилися. Частина машин зіткнулася з перешкодами, деякі зреагували запізно, інші намагалися маневрувати, але створювали ще більшу загрозу.
Як не дивно, Tesla, яка покладається лише на камери замість більш просунутих датчиків, виявилася найкращою. Model 3 і Model X пройшли по 5 із 6 тестів. Model X не помітила ремонтні роботи, а Model 3 не встигла загальмувати перед кабаном.
Такий результат Tesla може пояснюватися тим, що компанія вже понад 10 років (з 2014-го) збирає дані про рух своїх авто, тоді як багато конкурентів лише нещодавно вийшли на ринок. Її системи працюють лише на камерах (без LiDAR), але саме досвід і великі обсяги даних, ймовірно, дали їй перевагу.
Ще з’ясувалося, що системи ADAS часто діють як людина-новачок — із запізненням, нерішуче або нелогічно. У багатьох випадках авто спочатку намагалося звернути, хоча місця для цього не було, і тільки потім гальмувало. Це призводило до аварій.
Ще з цікавого — одна й та сама система поводилася по-різному на схожих авто. Навіть серед моделей однієї марки результати були нестабільними. Причини наразі невідомі через «чорну скриньку» машинного навчання, яке не дає зрозуміти логіку дій.
Навіть ті машини, які в одному тесті спрацювали ідеально, в іншому — провалилися. Причина, ймовірно, в тому, що сучасні системи ADAS вчаться на прикладах, а не працюють за чіткими правилами. Як сказав професор Лу Гуанцюань із Пекінського аерокосмічного університету:
«Модель на основі навчання знає, як кермувати, але не знає, чому.»
Тобто якщо система зіткнулася з неочікуваною ситуацією, яку не бачила раніше, вона просто не знає, як на неї реагувати.
За результатами тестування Dongchedi робить простий підсумок — не покладайся на автоматику. Наразі ADAS — це лише асистент, а не заміна водієві. Такі системи можуть зменшити втому, але не гарантують безпеку. Ніхто не застрахований від «1% ризику», який може закінчитися фатально. Людина має залишатися головним керманичем, відповідаючи за безпеку свою особисту та оточуючих.
Джерело: electrek
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