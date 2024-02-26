Новини Авто 26.02.2024 о 13:19 comment views icon

Перший погляд на нову Tesla Model 3 Performance (Ludicrous)

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Вадим Карпусь

Автор новин

Відразу кілька людей виклали в мережу фото та відео нової версії електромобіля Tesla Model 3 Performance (Ludicrous). Схоже, що це вперше новинка фігурує на світлинах без камуфляжу.

Версія Model 3 Performance (Ludicrous) відрізняється більш агресивною передньою частиною, спортивними 20-дюймовими колесами та ковшоподібними спортивними сидіннями.

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Також свідки, які наживо побачили новий автомобіль, розповідають про аеродинамічні колісні диски, червоні гальмівні супорти, занижену підвіску та наявність заднього спойлера. Всі ці атрибути притаманні автомобілям зі спортивним позиціюванням.

Новий електромобіль Tesla Model 3 Performance (Ludicrous) потрапив в об’єктиви камер під чат рекламних зйомок. Наразі відсутні подробиці про його технічні характеристики та ціни.

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