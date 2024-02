Перший погляд на нову Tesla Model 3 Performance (Ludicrous)

Відразу кілька людей виклали в мережу фото та відео нової версії електромобіля Tesla Model 3 Performance (Ludicrous). Схоже, що це вперше новинка фігурує на світлинах без камуфляжу.

BREAKING 🚨 Take a first look at the upcoming Model 3 Ludicrous with a more aggressive front end, sporty 20“ wheels, bucket seats and a slightly refined rear. 😮‍💨😍 Original Video by @dessiewisley pic.twitter.com/Zdypwbxg0e — ⚡️ Dominic ⚡️| 20 (@CYBRTRK420) February 25, 2024

Версія Model 3 Performance (Ludicrous) відрізняється більш агресивною передньою частиною, спортивними 20-дюймовими колесами та ковшоподібними спортивними сидіннями.

Також свідки, які наживо побачили новий автомобіль, розповідають про аеродинамічні колісні диски, червоні гальмівні супорти, занижену підвіску та наявність заднього спойлера. Всі ці атрибути притаманні автомобілям зі спортивним позиціюванням.

BREAKING: New Model 3 Performance (Ludicrous) spotted for the first time fully uncovered. Initial noticeable differences vs LR:

• Performance seats

• Wheels (aero caps)

• Red brake calipers

• Front splitter

• Ludicrous badge on rear

• Lowered suspension

• Rear spoiler… https://t.co/kBjWULR98T — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 25, 2024

Новий електромобіль Tesla Model 3 Performance (Ludicrous) потрапив в об’єктиви камер під чат рекламних зйомок. Наразі відсутні подробиці про його технічні характеристики та ціни.

