Monster Hunter Wilds, The Finals, Lost Records, KEMURI із саундтреком від ONUKA. Головні анонси та трейлери The Game Awards 2023

У ніч на 8 грудня пройшла 10-а щорічна церемонія вручення престижної ігрової премії The Game Awards (аналог «Оскару» у світі кіно). Про переможців ми розповімо в окремому матеріалі, а тут зупинимось на головних анонсах та трейлерах з презентації. Серед найцікавіших новинок – кілька безкоштовних DLC для God of War, нова гра Monster Hunter, запуск Baldur’s Gate 3 на Xbox, гра KEMURI із саундтреком від українського гурту ONUKA, амбітний проєкт The Finals та загадкова гра OD від Хідео Кодзіма.
Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3, яка отримала звання Гри року на The Game Awards 2023, вийде на Xbox Series X та S. Її ціна ─ $69,99.
Final Fantasy XVI
Для Final Fantasy XVI вийшло доповнення Echoes of the Fallen і ще одне DLC знаходиться в розробці.
Monster Hunter Wilds
Нова гра в рамках франшизи Monster Hunter вийде у 2025 році на ПК, PS5, Xbox Series X/S.
Вакансії
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Senior/Lead Python Engineer Impressit, з/п 7000
Senior DevOps (Solutions Architect) Hygge Software
Alan Wake II
Режим New Game Plus для Alan Wake II стане доступним 11 грудня.
Congratulations to @alanwake 2 for taking home the award for Best Game Direction! @remedygames @EpicPublishing #TheGameAwards pic.twitter.com/rfJvZYdhx8
— The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2023
The Finals
Відбувся реліз нового шутера The Finals, в якому все довкілля піддається руйнуванню.
Light No Fire
Light No Fire – наступна амбітна гра від студії, що створила No Man’s Sky.
As Dusk Falls
As Dusk Falls вийде на PlayStation 4 та 5 у березні 2024 року.
Skull and Bones
Skull and Bones нарешті вийде 16 лютого 2024 року. Точно-точно. Перенесень більше не буде, обіцяє Ubisoft.
Skull and Bones will release on February 16, 2024! 🏴☠️
Pre-order available now: https://t.co/wUrakdZF4u
Play up to 3 days early with the Premium Edition, or by subscribing to Ubisoft+.#TheGameAwards #SkullandBones pic.twitter.com/4nqsxy8BIy
— The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2023
Final Fantasy VII Rebirth
Було представлено музичну тему Final Fantasy VII Rebirth – “No Promises to Keep”.
Marvel’s Blade
Arkane Lyon розробляє гру на базі франшизи Marvel’s Blade – “захоплюючий пригодницький бойовик від третьої особи” – і показала кінематографічний трейлер проєкту.
Twisted Metal
Twisted Metal отримає другий сезон. Є короткий трейлер, але немає подробиць.
Tales of Kenzera: Zau
Tales of Kenzera: Zau вийде 23 квітня 2024 року і з’явиться на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch та ПК.
Lost Records
Новий проєкт від студії Dontnod, що створила Life is Strange, виглядає як суміш пригод, інтерактивної розповіді та жаху. Гра Lost Records має вийти наступного року.
Rocket Racing
Аркадні перегони Rocket Racing від Psyonix, створені всередині Fortnite, виходять як безкоштовний проєкт вже 8 грудня.
OD
Хідео Кодзіма анонсував нову гру OD для Xbox. Гра описується як щось середнє між грою та фільмом, де «досліджується концепція перевірки порога страху».
Rise of the Ronin
Rise of the Ronin вийде 22 березня 2024 ексклюзивно на PS5.
Casting of Frank Stone
Однокористувацька сюжетна гра в жанрі Survival Horror вийде у 2024 році на ПК, PS5, Xbox Series X/S.
KEMURI
Саундтреком гри KEMURI є пісня Zenit українського електро-фолк-гурту ONUKA.
Sega
Sega створює нові ігри у франшизах Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage та Crazy Taxi. Вони будуть випущені протягом «найближчих кількох років».
No Rest for the Wicked
Moon Studios анонсувала No Rest for the Wicked – «дорослу, точну рольову гру». Гра вийде в ранньому доступі на ПК на початку 2024 року, а повноцінний реліз на ПК, PS5 та Xbox Series X/S заплановано пізніше.
God of War Ragnarök
Для God of War Ragnarök цього місяця вийде безплатне доповнення Valhalla. Його реліз заплановано на 12 грудня. Продажі God of War Ragnarök перевищили 15 млн копій.
Senua’s Saga: Hellblade II
Senua’s Saga: Hellblade II вийде на Xbox та ПК у 2024 році.
Big Walk
Big Walk – нова гра від студії House House, що створила Untitled Goose Game – вийде у 2025 році на ПК.
Exodus
Exodus – це рольова гра, в якій вибір гравця дійсно має значення, оскільки можна буде побачити довгострокові наслідки цього вибору через нетипову фізику.
World of Goo 2
Класична фізична головоломка отримала продовження через 15 років. World of Goo 2 вийде 2024 року.