Як “The Last of Us” подарував нове життя пісні “Long Long Time” — кількість прослуховувань на Spotify зросла на 4900%

Трек “Long Long Time” Лінди Ронстадт піднявся в чартах трансляцій після виходу третього епізоду серіалу HBO “The Last of Us”. Кількість прослуховувань пісні 1970-х років зросла на 4900%, згідно з даними Spotify.

“Long, Long Time” займає важливе місце у серії, і її можна почути під час чутливих моментів в сценах з Біллом (Нік Офферман) та Френком (Мюррей Бартлетт), а також пізніше в сценах з Джоелем (Педро Паскаль) і Еллі (Белла Рамзі).

Для Білла та Френка пісня є ключовою для їхніх стосунків. Піл час першої зустрічі Френк трохи невміло починає грати її на фортепіано, знайшовши збірник пісень. А Білл згодом зупиняє його, щоб проспівати кілька перших рядків: “Love will abide, take things in stride. Sounds like good advice but there’s no one at my side”.

Пісню обрав для епізоду продюсер і режисер фільму Крейг Мезін після того, як трек запропонував його друг Сет Рудецький.

“Я знав, що пісня повинна відобразити тугу, біль і почуття нескінченного, нерозділенного кохання. Я довго не міг її знайти, а потім написав Сету, який працює на Sirius XM на Бродвеї, і сказав: “Ось що мені потрібно”. А за дві секунди почув: “Лінда Ронстадт, Long Long Time”. Я подумав: “Ось воно!”, — каже Мезін.

Пісня, написана Гері Вайтом, увійшла в альбом Лінди Ронстадт “Silk Purse”. Сингл провів 12 тижнів у чарті Billboard Hot 100 і досяг 25 позиції. У 1971 році співачка була номінована на Ґреммі за найкраще сучасне жіноче вокальне виконання.

“Long Long Time” — пісня про любовні стосунки, що так і не почалися. У тексті Лінда Ронстадт зізнається, що сильно закохана в чоловіка, який так і не відповів їй взаємністю. Тому вона розмірковує про аспекти кохання, яких ніколи не дізнається, пропускаючи через себе історію стосунків, яких ніколи й не було.

Справжнє значення тексту в “Long Long Time”: “Я люблю тебе, і буду любити ще довго, хоча ти ніколи не дозволиш цьому почуттю стати реальним”. Сумна пісня, яка є ідеальним акомпанементом для історії стосунків між двома людьми, що вижили у закинутому містечку під час пандемії: насправді це взаємне кохання, але спочатку з великим опором зі сторони Білла.

Адаптація популярної гри “The Last of Us” нині демонструє досить непогані показники переглядів — дебютний епізод переглянули 4,7 млн глядачів, а другий — 5,7 млн глядачів (це найбільший приріст аудиторії в історії HBO — на 22%). Тож автори вирішили одразу продовжити шоу на другий сезон.

Перший сезон “The Last of Us” охоплює дев’ять епізодів, кожен тривалістю від 46 до 81 хвилини. Серії виходитимуть щотижня, а фінальна — з’явиться в ефірі 12 березня.

