Adobe використала штучний інтелект для покращення відео – різкість зросла у 8 разів при меншій кількості артефактів

Adobe продовжує активно запроваджувати функції штучного інтелекту. На додачу до можливостей моделі Firefly Image 3 в Photoshop компанія також підготувала дещо корисне і для творців відео.

Експериментальна функція на базі штучного інтелекту VideoGigaGAN здатна покращити якість відео завдяки підвищенню різкості зображення. Зазначається, що вона може підвищити різкість у 8 разів без звичайних артефактів, таких як мерехтіння або деформація.

Як заявляє Adobe, VideoGigaGAN перевершує інші методи підвищення різкості VSR (Video Super Resolution), тому що вона уникає звичайних артефактів і мерехтіння, звичних для GAN (General Adversarial Networks). Водночас вона додає чіткості та деталізації — тоді як більшість інших систем не можуть виконувати обидві ці задачі одночасно.

Система добре справляється із покращенням деталізації текстури шкіри, тонкого волосся, деталей пір’я. Ці об’єкти виглядають досить реалістично.

Попередні моделі VSR мали труднощі з генеруванням насичених деталей у результатах. Щоб виправити цю проблему, тому Adobe використала «часову увагу» (зменшення артефактів, які накопичуються з часом), розмноження функції (додавання деталей там, де їх немає), згладжування та механізм HF shuttle для створення кінцевого результату.

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Якщо додати VideoGigaGAN до таких програм, як Premiere Pro або After Effects, це може полегшити роботу виробникам відео, хоча використання штучного інтелекту для покращення людей є суперечливою практикою.

Поки що немає інформації про те, чи планує Adobe запроваджувати цю функцію в реальних програмах. Наразі створені кліпи короткі та відтворюються лише зі швидкістю 12 кадрів в секунду. Ймовірно, розробникам ще доведеться вдосконалювати цей механізм.

Джерело: Engadget

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