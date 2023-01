Першу серію The Last Of Us подивилися 4,7 млн глядачів — це другий найбільший дебют HBO після “Дому дракона” з 2010 року

Перший епізод серіалу The Last Of Us — адаптації однойменної постапокаліптичної гри — вийшов у неділю, 15 січня, привернувши увагу 4,7 мільйона глядачів на linear і HBO Max. Це стало другим найбільшим дебютом з 2010 року (часів запуску “Підпільної імперії”) після “Дому дракона”.

Приквел “Гри престолів” увійшов в історію, коли дебютував минулого року із 9,986 млн глядачів – найбільшою аудиторією будь-якого нового оригінального серіалу в історії платного кабельного телебачення. Драма “Підпільна імперія” зі Стівом Бушемі в головній ролі була випущена у 2010 році, її прем’єру дивилися 4,81 мільйона глядачів.

Кількість переглядів у дебютний вечір для The Last Of Us також майже вдвічі перевищила прем’єрні покази другого сезону “Ейфорії” (2,4 млн) — цей серіал у США надалі набирав у середньому 19,5 мільйонів глядачів за епізод. (У HBO кажуть, що глядачі недільного вечора зазвичай становлять 20%-40% загальної валової аудиторії шоу на епізод).

Дія серіалу, заснованого на однойменній грі для PlayStation, розгортається через 20 років після майже повного знищення сучасної цивілізації через мутацію грибка кордицепса. Контрабандиста Джоела наймають для того, аби він вивіз із карантинної зони до дослідницького центру 14-річну Еллі, яка, схоже, невразлива до інфекції та може посприяти створенню ліків.

Головні ролі у шоу зіграли Белла Рамзі (Ліанна Мормонт з “Гри престолів) та Педро Паскаль — зірка серіалу “Мандалорець”.

Також до акторського складу увійшли Габріель Луна, Анна Торв, Ніко Паркер, Мюррей Бартлетт і Нік Офферман, а також Мелані Лінскі, Сторм Рейд, Мерл Дендрідж, Джеффрі Пірс, Ламар Джонсон, Кейвон Вудард, Грем Грін, Елейн Майлз, Ешлі Джонсон і Трой Бейкер.

The Last Of Us написали та спродюсували Крейг Мазін (“Чорнобиль”) та директор студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

“Нашим завданням було просто зробити найкращу можливу адаптацію цієї улюбленої історії для якомога більшої аудиторії. Ми надзвичайно раді бачити, скільки шанувальників, як старих, так і нових, прийняли The Last of Us у своїх домівках і серцях”, — сказали Мазін і Дракманн.

Свої перші рецензії вже опублікували іноземні видання, і усі вони, здебільшого позитивні. В огляді Empire пишуть, що The Last of Us — “безсумнівно, найкраща адаптація відеогри, з коли-небудь створених”, а Variety називає серіал “зворушливою сагою про зомбі”, зазначаючи, що шоу може стати “одним із найкращих на телебаченні”.

Перший сезон охоплює дев’ять епізодів, кожен тривалістю від 46 до 81 хвилини. Серії виходитимуть щотижня, а фінальна — з’явиться в ефірі 12 березня.

Рімейк оригінальної гри The Last of Us: Part I вийшов у вересні минулого року для PS5. Дата виходу для ПК на Steam — 3 березня.

Джерело: Deadline