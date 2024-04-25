Звинувачення Гарві Вайнштейна у зґвалтуванні скасовано судом через 4 роки після винесення вироку

У минулому один із найвпливовіших голлівудських продюсерів вперше стикнувся зі звинуваченням у зґвалтуваннях ще у 2017 році, коли видання The New York Times оприлюднило серйозні викриття його неправомірної поведінки.

Після того все більше людей заявляли про сексуальну експлуатацію зі сторони Вайнштейна, а у лютому 2020 року його вперше засудили за зґвалтування. Наразі, згідно з повідомленнями Associated Press News, цей вирок скасовано. Апеляційний суд Нью-Йорка постановив, що суддя, який вів процес, припустився «кричущих помилок», які включають надання потерпілими свідчень щодо звинувачень, які не стосувалися прямої справи.

Рішення, по суті, звільняє Вайнштейна від 23-річного ув’язнення, хоча в найближчому майбутньому експродюсер все ще перебуватиме за ґратами — раніше він був засуджений на 16 років за інше зґвалтування в Лос-Анджелесі у 2022 році.

Викриття Вайнштейна викликало рух #MeToo — надалі хештег використовували мільйони людей, аби розповісти світу про різні форми пережитого ними сексуального насилля.