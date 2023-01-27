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HBO продовжив серіал The Last of Us на другий сезон після успішного виходу двох серій

HBO продовжив серіал The Last of Us на другий сезон після успішного виходу двох серій

Американський оператор кабельного телебачення HBO замовив другий сезон серіалу The Last of Us після того, як в ефір HBO та HBO Max вийшли лише два епізоди шоу.

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Рішення про продовження серіалу не викликає подиву, оскільки воно має успіх як у критиків, так і у глядачів. На додаток до 97% позитивних відгуків серед критиків на Rotten Tomatoes, другий епізод минулої неділі переглянули 5,7 млн ​​глядачів на каналах HBO та HBO Max у США – на 22% більше, ніж перший. Це найбільший приріст аудиторії другого тижня для будь-якого драматичного серіалу HBO. Крім того, тепер HBO повідомляє, що перший епізод переглянули 22 мільйони людей усередині країни з моменту його дебюту 15 січня.

Згідно з офіційним таймлайном, дія серіалу відбувається через 20 років після знищення сучасної цивілізації. Джоел (Педро Паскаль), який вижив та був загартований, був найнятий, щоб вивести Еллі (Белла Ремсі), 14-річну дівчинку, із гнітючої карантинної зони. Те, що починається як невелика робота, незабаром стає жорстокою та несамовитою подорожжю, оскільки вони обидва мають перетнути США і вижити».

Також у першому сезоні також знімаються Габріель Місяць у ролі Томмі, Анна Торв у ролі Тесс, Ніко Паркер у ролі Сари, Мюррей Бартлетт у ролі Френка, Нік Офферман у ролі Білла, Мелані Лінські у ролі Кетлін, Сторм Рейд у ролі Райлі, Мерл Дендрідж у ролі Марлен. , Джеффрі Пірс у ролі Перрі, Ламар Джонсон у ролі Генрі, Кейвонн Вудард у ролі Сема, Грем Грін у ролі Марлона та Елейн Майлз у ролі Флоренс. Ешлі Джонсон та Трой Бейкер також відіграють головні ролі.

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«Крейг і Ніл разом з EP Керолін Штраус та рештою нашого феноменального акторського складу та знімальної групи визначили жанр своїм майстерним дебютним сезоном The Last of Us, — сказала Франческа Орсі, виконавча віцепрезидентка HBO Programming, а також голова драматичних серіалів та фільмів HBO. «Після того, як я провела цей незабутній перший сезон, я не можу дочекатися, щоб побачити, як ця команда знову затьмарить усіх у другому сезоні».

Потенційний триквел The Last of Us Part та ймовірне продовження серіалу HBO — з інтерв’ю Ніла Дракманна BuzzFeed

Джерело: Variety


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