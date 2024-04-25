DRAM та NAND в одному чипі — дослідники створили пам’яті зі зміною фази, яка не споживає багато енергії

Дослідники Корейського передового інституту науки та технологій (KAIST) у Південній Кореї розробили новий тип пам’яті зі зміною фази, який не має недоліків попередніх ітерацій цієї технології.

Пам’ять зі зміною фази, або скорочено PCM, працює шляхом переходу між двома фізичними станами: кристалізованим (з низьким опором) та аморфним (з високим опором). Вона оптимально поєднує властивості DRAM і флешпам’яті NAND.

DRAM є швидкою, але енергозалежною, тобто дані, що зберігаються в ній, зникають у разі припинення живлення. NAND, яка, що використовується в SSD, може зберігати дані навіть при відключенні живлення, але повільніша, ніж DRAM.

PCM є швидким та енергонезалежним типом пам’яті, але традиційно дорогий у виробництві та енергомісткий. Тепло потрібне, щоб розплавити фазовий матеріал до аморфного стану, що перешкоджає енергоефективності. Попередні зусилля щодо розв’язання проблеми високого енергоспоживання зосереджувались на зменшенні фізичного розміру пристрою за допомогою передових методів літографії. Покращення були номінальними, а збільшення вартості та складності, пов’язані з виготовленням, не було виправданим.

Професор Шінхюн Чой та його команда розробили метод зменшення лише компонентів, які безпосередньо беруть участь у процесі зміни фази, щоб створити нанонитку зі змінною фазою. Новий підхід скорочує енергоспоживання в 15 разів порівняно з традиційною пам’яттю зі зміною фази, а також є набагато дешевшим у виробництві.

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Нова пам’ять зберігає багато характеристик традиційної пам’яті, такі як висока швидкість, великий коефіцієнт увімкнення/вимкнення, невеликі варіації та властивості багаторівневої пам’яті.

Дослідники очікують, що результати їхньої роботи стануть основою майбутньої електронної інженерії. Дослідження команди було опубліковано в журналі Nature на початку квітня.

Джерело: TechSpot

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