Другий епізод The Last of Us отримав найбільший приріст аудиторії в історії HBO після дебюту — перегляди зросли на 22%, до 5,7 млн глядачів

Адаптація The Last of Us від HBO продовжує завоювати все більше шанувальників. Рейтинги серіалу, відповідно до даних Nielsen, зросли з 4,7 млн у дебютній серії до 5,7 млн в другому епізоді — тобто продемонстрували зростання на 22%. Це найбільший приріст від прем’єри до другого тижня серед усіх драм HBO.

Враховуючи репутацію деяких інших адаптацій ігор, дехто був занепокоєний тим, як Крейг Мезін і Ніл Дракманн впораються з переходом улюбленої гри на телебачення. З понад 10 мільйонами проданих копій і великою кількістю нагород, The Last of Us багато хто вважає однією з найкращих ігор, з коли-небудь створених, а це означає, що творцям довелося діяти обережно, щоб відтворити те, що робить її особливою.

Інші серіали, як-от Halo та “Оселя зла”, не змогли повністю захопити аудиторію, викликаючи деяке невдоволення серед шанувальників оригіналів. Однак HBO, схоже, вдалось відтворити гідну роботу, заслуживши похвалу глядачів, за те, як він зображує емоційні моменти епопеї Naughty Dog.

Прем’єрний епізод The Last of Us переглянули 18 мільйонів глядачів, що майже в 4 рази перевищує кількість глядачів у день випуску. З огляду на те, що HBO зазначає, що недільна аудиторія становить лише від 20 до 40% загальної валової аудиторії епізоду, у серіалу є ще багато можливостей для зростання.

У серіалі знявся зірка “Мандалорця” Педро Паскаль у ролі Джоела — суворого, вбитого горем контрабандиста — який має доставити до лабораторії 14-річну Еллі (Белла Рамзі), долаючи Америку, спустошену спалахом інфекції. До акторського складу також увійшли Габріель Луна, Анна Торв, Мерл Дендрідж, Мюррей Бартлетт, Нік Офферман, Мелані Лінскі та Рутина Веслі.

Загалом цей рік в історії адаптації відеоігор розпочався непогано, і за HBO з їхнім The Last of Us, спробують себе в цьому Illumination та Nintendo з фільмом The Super Mario Bros., а також Девід Гарбор із Gran Turismo.

Перший сезон The Last of Us охоплює дев’ять епізодів, кожен тривалістю від 46 до 81 хвилини. Серії виходитимуть щотижня, а фінальна — з’явиться в ефірі 12 березня. Рімейк оригінальної гри The Last of Us: Part I вийшов у вересні минулого року для PS5. Дата виходу для ПК на Steam — 3 березня.

Джерело: Collider