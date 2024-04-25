TSMC представила техпроцес A16 (1,6 нм) — Apple iPhone зможе отримати чипи на ньому у 2027 році

TSMC представила техпроцес виготовлення чипів A16, тобто 1,6 нм. Нова технологія значно підвищує щільність логіки мікросхем та робить можливим зростання продуктивності чипів та швидкості обробки даних.

Процесори на основі техпроцесу A16 TSMC планує почати виготовляти у 2026 році. Технологія містить інноваційні нанопластові транзистори разом з новим рішенням задньої шини живлення. Очікується, що ця розробка забезпечить збільшення швидкості на 8-10% та зниження енергоспоживання на 15-20% на тих самих швидкостях порівняно з процесом N2P від ​​TSMC, а також підвищення щільності чипа у 1,1 раза.

TSMC також оголосила про запровадження технології System-on-Wafer (SoW), яка об’єднує кілька кристалів на одній пластині для підвищення обчислювальної потужності, займаючи при цьому менше місця — розробка, яка може змінити роботу центрів обробки даних.

TSMC також досягла прогресу у 1,4 нм чипах. Двонанометровий техпроцес N2 заплановано на випробувальне виробництво в другій половині 2024 року, а масове виробництво — наприкінці 2025 року, після чого наприкінці 2026 року стартує вдосконалений процес N2P. Пробне виробництво 2 нм чипів почнеться в другій половині 2024 року, а дрібносерійне виробництво з’явиться у другому кварталі 2025 року. У 2027 році підприємства на Тайвані почнуть переорієнтуватися на виробництво 1,4 нм чипів «A14».

Історично склалося так, що Apple є однією з перших компаній, яка запроваджує нові технології виготовлення мікросхем. Вона була першою компанією, яка використала техпроцес 3 нм TSMC у процесорі A17 Pro в iPhone 15 Pro та ‌iPhone 15 Pro‌ Max. Історично найсучасніші конструкції чіпів Apple з’являлися в iPhone, перш ніж потрапити до лінійок iPad і Mac, а зрештою – до Apple Watch і Apple TV. Тож можна припустити, що A16 ляже в основу чипів для iPhone орієнтовно через 2-3 роки..

Очікується, що майбутні процесори Apple A18 для iPhone 16 базуватимуться на техпроцесі N3E, тоді як A19 для моделей ‌iPhone‌ 2025 року може стати першим 2 нм чипом Apple. У наступному році Apple, ймовірно, перейде на вдосконалену версію цього техпроцесу. Наприкінці минулого року з’ясувалося, що TSMC вже продемонструвала Apple прототипи 2 нм чипів напередодні їхньої презентації у 2025 році.

Онлайн курс UI/UX Design Pro від Ithillel. Навчіться проєктувати інтерфейси з урахуванням поведінки користувачів, розв'язувати їх проблеми через Customer Journey Mapping, створювати дизайн-системи і проводити дослідження юзабіліті, включаючи проєктування мобільних додатків для Android та iOS і розробку UX/UI на основі даних! Дізнатися більше

Також TSMC представила нову технологію виробництва 4 нм процесорів N4C, та новий процес виготовлення 5 нм чипів. Нове виробництво зробить пристрої 4 нм до 8,5% дешевшими. Цей економічно ефективний процес використовує ту ж інфраструктуру проєктування, що й N4P, хоча все ще незрозуміло, чи можна адреси з N5, N4 та N4P безпосередньо передавати на чипи N4C. TSMC планує розпочати виробництво чіпів за технологією N4C у 2025 році.

Джерела: MacRumors, Tom`s Hardware

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.