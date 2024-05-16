Касетну деку Sony перетворили на бездротовий ресивер за допомогою Raspberry Pi

Користувач Reddit Unchecked_arrogance зробив зі старої касетної деки Sony бездротовий ресивер. Одне з відділень для касет було перероблено на сенсорний дисплей під керуванням Raspberry Pi. При цьому функціонал програвання касет був збережений у другому відділенні, касетна частина працює незалежно від цифрової.

На ідею ентузіаста надихнули інші майстри, які робили щось подібне за допомогою смартфона. Однак використання Raspberry Pi разом із двома деками дає можливість залишити оригінальний функціонал.

Raspberry Pi отримує живлення через пряме підключення до трансформатора деки. Це означає, пристроєм можна користуватися не вмикаючи саму деку. Ресивер може використовувати Wi-Fi, але мережевий кабель забезпечить більш стабільне з’єднання. Unchecked_arrogance також створив кілька портів на задній панелі: Ethernet та USB, через які виводиться як аналоговий, так і цифровий сигнал. Ентузіаст розглядав можливість додати ЦАП до Pi, але наразі використовує ЦАП через USB.

Для проєкту використаний Raspberry Pi 3 B+ та магнітофонна дека Sony TC-WR770, яка має два слоти для касет. Замість одної Unchecked_arrogance встановив 4,3” сенсорну панель з індивідуально замовленою плексигласовою рамою, а також SSD для зберігання медіа.

«Я хотів би, щоб фізичні кнопки деки працювали. Я знаю, що це цілком можливо з GPIO від Pi, але мені бракує навичок як у програмуванні, так і в електроніці, тому наразі кнопки неактивні, але хто знає, можливо, у майбутньому я додам цю функцію».

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