GTA 6 вийде восени 2025 року — у Take-Two підтвердили, що перенесення не буде

Take-Two Interactive наблизила дату випуску GTA 6 — гра вийде восени 2025 року, попри чутки про можливе перенесення на 2026 рік. Take-Two оголосила про оновлене вікно випуску GTA 6 у своєму останньому звіті про прибутки.

«Ми дуже впевнені, що випустимо [Grand Theft Auto VI] восени 2025 року», — сказав генеральний директор Take-Two Штраус Зельник в інтерв’ю IGN у відповідь на запитання про перенесення GTA 6 може бути відкладено.

Rockstar Games офіційно показали Grand Theft Auto 6 у грудні минулого року, а перший офіційний трейлер став найбільш переглянутим трейлером ігор на YouTube протягом 24 годин. Події GTA 6 відбуваються у Леоніді, вигаданій версії Флориди, гравці керуватимуть Люсією та неназваним чоловіком, якого, на думку деяких шанувальників, звуть Джейсон.

Запитання про дату виходу GTA 6 виникали з моменту першої презентації. Внутрішні суперечки щодо політики повернення працівників Rockstar до офісу призвели до сумнівів у часі виходу гри. Однак на цей час схоже, що Take-Two Interactive і Rockstar мають намір зробити реліз до запланованої дати випуску.

Відомо, що Grand Theft Auto 6 вийде на PS5 та Xbox Series X/S. Версія для ПК, на жаль, не буде доступна одразу після випуску.

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Джерело: IGN