Новини Пристрої 16.05.2024 о 23:09 comment views icon

Новий Apple iPad Pro на JerryRigEverything — досить міцний, слабке місце біля USB

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Андрій Русанов

Автор сайту

Новий Apple iPad Pro на JerryRigEverything — досить міцний, слабке місце біля USB

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Рекордно тонкий Apple iPad Pro з OLED-екраном нарешті потрапив до рук Зака з YouTube-каналу JerryRigEverything. Відеоблогер відповів на питання, яке хвилює багатьох — чи легко зламати планшет товщиною 5,1 мм. Його відповідь сподобається прихильникам Apple.

Але почнемо з дисплея. Екран iPad Pro досить витривалий, легкі подряпини на ньому виникли на позначці 6 за традиційною шкалою жорсткості інструментів JerryRigEverything. Найлегші подряпини загладжуються після використання серветки для протирання. Також дисплей витримав тривале застосування запальнички без помітних слідів або втрати функціональності.

А от зламати iPad в альбомному режимі руками виявилося досить важко. Планшет гнувся, але не ламався. Екран спочатку у деяких місцях відділився від країв корпуса, а потім отримав невелику тріщину.

Новий Apple iPad Pro на JerryRigEverything

Така витривалість пояснюється гнучкою, але міцною внутрішньою вставкою, що розташована посередині вздовж планшета. Щонайменше, новий iPad Pro такий же міцний, як і його товстіші попередники.

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Новий Apple iPad Pro на JerryRigEverything

 

А от результат на згинання у портретній орієнтації гірший. Екран майже одразу потріскався у найкрихкішому місці — біля роз’єму USB. Порожнина всередині роз’єму позбавляє конструкцію жорсткості. Зак припустив, що ще одна, перпендикулярна попередній, міцна вставка могла б покращити результат.

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