Новий Apple iPad Pro на JerryRigEverything — досить міцний, слабке місце біля USB

Рекордно тонкий Apple iPad Pro з OLED-екраном нарешті потрапив до рук Зака з YouTube-каналу JerryRigEverything. Відеоблогер відповів на питання, яке хвилює багатьох — чи легко зламати планшет товщиною 5,1 мм. Його відповідь сподобається прихильникам Apple.

Але почнемо з дисплея. Екран iPad Pro досить витривалий, легкі подряпини на ньому виникли на позначці 6 за традиційною шкалою жорсткості інструментів JerryRigEverything. Найлегші подряпини загладжуються після використання серветки для протирання. Також дисплей витримав тривале застосування запальнички без помітних слідів або втрати функціональності.

А от зламати iPad в альбомному режимі руками виявилося досить важко. Планшет гнувся, але не ламався. Екран спочатку у деяких місцях відділився від країв корпуса, а потім отримав невелику тріщину.

Така витривалість пояснюється гнучкою, але міцною внутрішньою вставкою, що розташована посередині вздовж планшета. Щонайменше, новий iPad Pro такий же міцний, як і його товстіші попередники.

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А от результат на згинання у портретній орієнтації гірший. Екран майже одразу потріскався у найкрихкішому місці — біля роз’єму USB. Порожнина всередині роз’єму позбавляє конструкцію жорсткості. Зак припустив, що ще одна, перпендикулярна попередній, міцна вставка могла б покращити результат.

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