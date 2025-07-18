Новини Крипто 18.07.2025 comment views icon

Токени World Liberty Financial стануть відкритими для торгівлі

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Тетяна Нечет

Автор новин

Токени World Liberty Financial стануть відкритими для торгівлі

Власники токенів WLFI, випущених одним з криптопідприємств родини Дональда Трампа під назвою World Liberty Financial, проголосували за те, щоб зробити монети відкритими для торгівлі. На момент запуску минулого року токени WLFI були продані інвесторам як недоступні для торгівлі. Натомість вони давали власникам право голосувати за деякі зміни роботу платформи або її коду.

Ранні інвестори бачили WLFI як цікаву інвестицію через зв’язок з Трампом і, своєю чергою, мали очікування того, що токени зростуть у вартості завдяки його підтримці. Зробивши токени торгованими, інвестори зможуть визначати їх ціну, що дозволить спекуляції, принесе торгові комісії для бірж після лістингу, і, імовірно, підвищить інтерес з боку ширшого кола криптоінвесторів.

Зростання ціни токенів WLFI збільшить і вартість токенів, якими володіє родина президента США. Загалом, завдяки World Liberty та іншим криптобізнесам родині Трампа вдалось заробити щонайменше $620 млн.

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