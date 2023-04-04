Тотальна економія в Google: скорочують кафе, фітнес та транспорт, Chromebook замість MacBook, степлери та скотч потрібно буде брати на ресепшені

Фінансова директорка Google Рут Порат повідомила у корпоративному електронному листі про скорочення додаткових послуг для співробітників. В окремих документах йдеться про скорочення занять фітнесом, видачі степлерів, скотчу та зниження частоти заміни ноутбуків. Повідомляється також, що Google відмовився оплачувати частину декретних та медичних відпусток звільнених співробітників.

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Фінансовий директор двічі згадала у листі 2008 рік, як один із найважчих для компанії. «У 2008 році наші витрати зростали швидше, ніж доходи. Ми оптимізували використання машин, зменшили наші інвестиції у нерухомість, скоротили бюджети кафе, мінікухонь та використання мобільних телефонів, а також відмовилися від дочірньої компанії з виробництва гібридних автомобілів».

Співробітники Google, які не займають інженерних посад, але потребують нового ноутбука, тепер будуть отримувати Chromebook. Раніше їм були доступні Apple MacBook та інші варіанти. Це обмеження також має сприяти кращій конфіденційності даних. Компанія повідомила, що CloudTop, внутрішня віртуальна робоча станція, буде робочим комп’ютером за замовчуванням для співробітників Google. Також співробітникам буде потрібно схвалення як мінімум директора, якщо їм необхідний аксесуар дорожчий за $1000 і він не доступний усередині компанії.

У лютому компанія попросила своїх співробітників спільно використовувати робочі столи за кілька днів і, як очікується, перейде до використання CloudTop як робочі станції.

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Степлери та скотч більше не поставляються на станції друку по всій компанії у рамках «ініціативи щодо підвищення ефективності витрат», відповідно до окремої внутрішньої директиви щодо об’єктів. У деяких випадках було вилучено степлери та скотч, співробітників попросили брати їх на ресепшені у разі потреби.

У документі йдеться, що програми харчування, фітнесу, масажу та транспорту були розроблені для того часу, коли співробітники приїжджали до офісу п’ять днів на тиждень. Тепер, коли більшість із них працює 3 дні на тиждень, було скорочено надлишкові автобуси та оздоровчі заняття у непопулярні дні.

Очікується закриття корпоративних кафе щопонеділка та щоп’ятниці, а також закриття деяких об’єктів, які тепер мало використовуються. У січні Google оголосив про скорочення 12 000 робочих місць, що становить близько 6% персоналу. Серед інших, компанія звільнила понад два десятки штатних масажистів у США.

Джерело: CNBC